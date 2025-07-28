Корупція підриває нашу боротьбу з агресором: нардеп Павленко про скандал із НАБУ та САП

Про це в ефірі Еспресо сказав народний депутат України Ростислав Павленко.

"Річ у тім, що пан Міндіч, оскільки не обіймає жодних формальних посад, не міг бути безпосереднім об'єктом розслідування НАБУ. Стверджувалося, що у нього прослуховували квартиру, а це означає, що він був залучений у розслідування дій посадових осіб, що могло вести на саму гору. І, найімовірніше, саме це й стало підставою для тих істеричних кроків, які були зроблені минулого вівторка. Очевидно, що ця інформація була відома й міжнародним партнерам", - зазначив Павленко.

За словами народного депутата, дуже влучно скандал із НАБУ та САП прокоментував The Economist, що Зеленському та загалом українському керівництву прощалося занадто багато, бо вважалося, що будь-яка критика може зашкодити боротьбі проти Росії.

"Але виходить так, що ця інформація є й у партнерів також, і що корупційні дії саме напряму шкодять цій боротьбі проти росіян. Вони підривають ефективність оборонних поставок, підривають зусилля з виробництва. Тож усе це стало причиною такої різкої реакції партнерів. І, звичайно, коли вони побачили, що суспільство також не хоче це толерувати, то, очевидно, перед владою було руба поставлене питання.

І тепер дуже важливо, щоб НАБУ і САП не збавляли обертів, продовжували свою роботу і довели ці розслідування до кінця. Бо це навіть не питання справедливості, це питання виживання України й ефективності нашої боротьби проти російського агресора", - наголосив Павленко.