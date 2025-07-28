Корупція підриває нашу боротьбу з агресором: нардеп Павленко про скандал із НАБУ та САП
Корупційні дії безпосередньо шкодять боротьбі проти російської агресії. Скандал навколо НАБУ та САП викликав різку реакцію міжнародних партнерів і суспільства, які вимагають рішучих кроків у розслідуваннях
Про це в ефірі Еспресо сказав народний депутат України Ростислав Павленко.
"Річ у тім, що пан Міндіч, оскільки не обіймає жодних формальних посад, не міг бути безпосереднім об'єктом розслідування НАБУ. Стверджувалося, що у нього прослуховували квартиру, а це означає, що він був залучений у розслідування дій посадових осіб, що могло вести на саму гору. І, найімовірніше, саме це й стало підставою для тих істеричних кроків, які були зроблені минулого вівторка. Очевидно, що ця інформація була відома й міжнародним партнерам", - зазначив Павленко.
За словами народного депутата, дуже влучно скандал із НАБУ та САП прокоментував The Economist, що Зеленському та загалом українському керівництву прощалося занадто багато, бо вважалося, що будь-яка критика може зашкодити боротьбі проти Росії.
"Але виходить так, що ця інформація є й у партнерів також, і що корупційні дії саме напряму шкодять цій боротьбі проти росіян. Вони підривають ефективність оборонних поставок, підривають зусилля з виробництва. Тож усе це стало причиною такої різкої реакції партнерів. І, звичайно, коли вони побачили, що суспільство також не хоче це толерувати, то, очевидно, перед владою було руба поставлене питання.
І тепер дуже важливо, щоб НАБУ і САП не збавляли обертів, продовжували свою роботу і довели ці розслідування до кінця. Бо це навіть не питання справедливості, це питання виживання України й ефективності нашої боротьби проти російського агресора", - наголосив Павленко.
Політик, капітан ЗСУ Юрій Луценко зазначив, що після того, як Офіс президента дізнався про законне прослуховування квартири співвласника "Кварталу 95" Міндіча, де обговорювалися чутливі політичні та бізнесові питання, почалася масштабна атака на незалежність НАБУ і САП.
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