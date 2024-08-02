Ляшко заявив, що попередній тендер на відновлення Охматдиту скасують, а новий проведуть через ProZorro

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Вчора я провів консультації з Національною поліцією та попросив подивитися компанію, яка претендує бути переможцем відбору, який проводився фондом. Є застереження, що на балансі цієї компанії немає відповідної кількості техніки, яка дозволить працювати та виконувати ті роботи, які передбачені", - заявив Ляшко.

Зважаючи на це, було прийнято рішення, що Благодійний фонд "Охматдит - Здорове дитинство" перерахує ті кошти, які зібрали після атаки РФ 8 липня, на казначейський рахунок Охматдиту.

Також буде створена ревізійно-наглядова рада з використання цих коштів. До неї увійде 6 благодійників, які перерахували найбільшу кількість коштів на відновлення лікарні, представник від МОЗ, представник від адміністрації Охматдиту та представники пацієнтських, антикорупційних, будівельних та інших організацій, але не більше 15 людей.

"Ми виписуємо критерії, та йдемо по процедурі, яка передбачана чинним законодавством, бо кошти стають державними. І ми оголошуємося через процедуру ProZorro. Критерії того оголошення - хто може податися, які повинні будуть критерії до підрядника - будуть зазначені там, узгоджені з цією ревізійно-наглядовою радою", - зазначив Ляшко.

Під час брифінгу він також розповів, скільки загалом коштів надійшли на рахунки після терористичного акту 8 липня 2024 року. Зокрема на благодійний рахунок Охматдиту надійшло 312 млн, на БФ "Охматдит - здорове дитинство" - 378 млн, 320 млн було зібрано на United 24, та 100 млн виділено урядом з резервного фонду.

Також Howard G. Buffett Fundation виділяє умовно 11,2 млн доларів, але організація виділяє не кошти, а перевозить безпосередньо обладнання. Крім того, уряд Литви перерахував 1 млн доларів і уряд Німеччини озвучив про намір виділити 10 млн євро через GIZ.

Що передувало

Журналісти проєкту "Наші гроші" учора, 1 серпня, зазначили, що переможцем тендеру на ремонт корпусу Охматдиту обрали компанію "Буд-технолоджі", чия пропозиція була третя за дорожнечею - 307 млн грн.

Журналісти зазначили, що замовник з невідомих причин проігнорував певні проблеми у пропозиції "Буд-технолоджі". До прикладу, компанія вказала лише оренду такої будівельної техніки: автокран "КамАЗ", MAN з маніпулятором та екскаватор JCB.

Крім того, найбільші статті видатків переможця припали на ремонт фасадних композитних панелей Reynaers та оздоблення внутрішніх стін НР-панелями. Кожна з цих позицій у "Буд-технолоджі" коштує понад 100 млн грн. Водночас порівняно з дешевшими учасниками конкурсу, ціна цих робіт завищена вдвічі, кажуть журналісти.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко відреагував на публікацію "Наших грошей", заявивши, що договір із компанією, яка виграла тендер, ще не підписаний, оскільки вивчалась спроможність компанії виконати всі необхідні роботи.

Водночас БФ "Охматдит - Здорове дитинство" зазначив, що "категорично заперечує всі звинувачення щодо непрозорості та недоброчесності у використанні коштів, зібраних на відновлення корпусу НДСЛ "Охматдит".