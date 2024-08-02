Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Ляшко заявив, що попередній тендер на відновлення Охматдиту скасують, а новий проведуть через ProZorro

Ляшко заявив, що попередній тендер на відновлення Охматдиту скасують, а новий проведуть через ProZorro

Юлія Лаврук
2 серпня, 2024 п'ятниця
15:16
Суспільство ракетна атака на Охматдит

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу "Відбудова Охматдиту" заявив, що тендер на відбудову Охматдиту проведуть через ProZorro із залученням ревізійно-наглядової ради

Зміст

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Вчора я провів консультації з Національною поліцією та попросив подивитися компанію, яка претендує бути переможцем відбору, який проводився фондом. Є застереження, що на балансі цієї компанії немає відповідної кількості техніки, яка дозволить працювати та виконувати ті роботи, які передбачені", - заявив Ляшко.

Зважаючи на це, було прийнято рішення, що Благодійний фонд "Охматдит - Здорове дитинство" перерахує ті кошти, які зібрали після атаки РФ 8 липня, на казначейський рахунок Охматдиту.

Також буде створена ревізійно-наглядова рада з використання цих коштів. До неї увійде 6 благодійників, які перерахували найбільшу кількість коштів на відновлення лікарні, представник від МОЗ, представник від адміністрації Охматдиту та представники пацієнтських, антикорупційних, будівельних та інших організацій, але не більше 15 людей.

"Ми виписуємо критерії, та йдемо по процедурі, яка передбачана чинним законодавством, бо кошти стають державними. І ми оголошуємося через процедуру ProZorro. Критерії того оголошення - хто може податися, які повинні будуть критерії до підрядника - будуть зазначені там, узгоджені з цією ревізійно-наглядовою радою", - зазначив Ляшко.

Під час брифінгу він також розповів, скільки загалом коштів надійшли на рахунки після терористичного акту 8 липня 2024 року. Зокрема на благодійний рахунок Охматдиту надійшло 312 млн, на БФ "Охматдит - здорове дитинство" - 378 млн, 320 млн було зібрано на United 24, та 100 млн виділено урядом з резервного фонду.

Також Howard G. Buffett Fundation виділяє умовно 11,2 млн доларів, але організація виділяє не кошти, а перевозить безпосередньо обладнання. Крім того, уряд Литви перерахував 1 млн доларів і уряд Німеччини озвучив про намір виділити 10 млн євро через GIZ.

Що передувало

Журналісти проєкту "Наші гроші" учора, 1 серпня, зазначили, що переможцем тендеру на ремонт корпусу Охматдиту обрали компанію "Буд-технолоджі", чия пропозиція була третя за дорожнечею - 307 млн грн.

Журналісти зазначили, що замовник з невідомих причин проігнорував певні проблеми у пропозиції "Буд-технолоджі". До прикладу, компанія вказала лише оренду такої будівельної техніки: автокран "КамАЗ", MAN з маніпулятором та екскаватор JCB.

Крім того, найбільші статті видатків переможця припали на ремонт фасадних композитних панелей Reynaers  та оздоблення внутрішніх стін НР-панелями. Кожна з цих позицій у "Буд-технолоджі" коштує понад 100 млн грн. Водночас порівняно з дешевшими учасниками конкурсу, ціна цих робіт завищена вдвічі, кажуть журналісти.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко відреагував на публікацію "Наших грошей", заявивши, що договір із компанією, яка виграла тендер, ще не підписаний, оскільки вивчалась спроможність компанії виконати всі необхідні роботи.

Водночас БФ "Охматдит - Здорове дитинство" зазначив, що "категорично заперечує всі звинувачення щодо непрозорості та недоброчесності у використанні коштів, зібраних на відновлення корпусу НДСЛ "Охматдит". 

Теги:
Україна
тендери
ProZorro
новини Києва
Віктор Ляшко
Читайте також:
Автор Юлія Юліна
31 липня, 2024 середа
Підстави для звільнення військових зі служби відповідно до нового мобілізаційного законодавства: пояснення адвокатки
Віктор Орбан
Автор Дар'я Куркіна
1 серпня, 2024 четвер
Угорщина запевнила ЄС, що "миротворчу місію" щодо України закінчено, - El Pais
гроза
Автор Марина Клюєва
1 серпня, 2024 четвер
Наталка Діденко спрогнозувала, де на вихідні відчутно знизиться температура та пройдуть грози
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.06
    Купівля 41.06
    Продаж 41.53
  • EUR
    Купівля 44.33
    Продаж 45.05
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
2 серпня
16:10
Молдова
"Діятимемо відповідно до законів міжнародного права": премʼєр Молдови Речан про повернення українських чоловіків
16:07
OPINION
Дмитро Золотухін
Вигідний гамбіт: Байден — дуже зручний партнер для Путіна?
15:58
міни, замінований пляж
В Україні офіційно з'явилася нова професія – демінер
15:58
В окупованому Маріуполі росіяни знищили унікальне мозаїчне панно
15:51
вирубка дерев
У Криму росіяни масово вирубують дерева, аби збудувати фортифікаційні споруди, - "Жовта стрічка"
15:34
На деокупованих територіях 14 тис. господарств, які утримують худобу, отримають дотації, - Шмигаль
15:34
На підконтрольну територію України повернули двох дітей та жінку
15:24
суддя_суддівська мантія
Знищив 10 військових автівок і пошкодив 3: у Києві серійний палій отримав тюремний строк
15:09
Оновлено
Петер Сіярто
У ЄС запропонували Угорщині отримувати нафту через Хорватію. Сіярто назвав її "ненадійною транзитною країною"
14:59
Ексклюзив
Карта бойових дій за 24-31 липня
Росіяни перекидають нові бригади на Покровський напрямок, - DeepState
14:55
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:47
На фото: Брітні Спірс
Студія Universal Pictures зніме фільм про Брітні Спірс за її мемуарами
14:43
На Чернігівщині затримали диверсантів, які підпалювали обʼєкти Укрзалізниці
14:23
Олена Костевич
Олімпійська чемпіонка Костевич не вийшла до фіналу Ігор-2024
14:21
Росіяни на ТОТ запровадили для українців обовʼязкову флюорографію, яку можна зробити лише з паспортом РФ, - Спротив
14:18
школа, вчителька
Уряд затвердив підхід до оцінки безпечності шкіл в умовах війни
14:11
Оновлено
Михайло Кохан
Олімпіада-2024: Українець Кохан пробився до фіналу в метанні молота з третім результатом
14:05
OPINION
Ростислав Павленко
Щоб сила не взяла
13:48
У Литві позбавили громадянства та звільнили посадовицю, яка приховала громадянство РФ
13:40
чеський хокеїст Домінік Гашек
Легенда хокею Гашек закликав власників клубів НХЛ заборонити росіянам грати у лізі
13:39
Туреччина ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Україною
13:37
Анонс
Кадр з проєкту Програма розвитку і реконструкції міст
Телеканал Еспресо запускає новий проєкт про відновлення регіонів
13:20
зерно, зернова угода
Росіяни вивозять викрадене в Україні зерно з Севастополя до Сирії, - "Атеш"
13:19
Jerry Heil та Дантес
Jerry Heil та Дантес презентували спільний трек "Губи у губах" про ностальгію за втраченим минулим
13:02
новини Львівщини
Окупанти вдарили по житловій забудові у Куп'янську: є загибла та поранена
12:54
Ярослава Магучіх, Олімпіада-2024
Олімпіада-2024: Магучіх та Геращенко вийшли до фіналу в стрибках у висоту
12:52
хмари
"Сонце та дощі з грозами": Наталка Діденко спрогнозувала погоду на вихідні
12:47
електроенергія
В Україні без світла залишаються 484 населені пункти: стан енергосистеми 2 серпня
12:34
Джура
Українські війська поповнилися новою бронемашиною "Джура", - Міноборони
12:31
Новим очільником НКРЕКП обрали ексзаступника міністра енергетики Власенка
12:05
Тіла загиблих бійців ЗСУ
Україна повернула тіла 250 загиблих захисників
12:05
вибух
Окупанти вдарили безпілотником по Херсону: один цивільний загинув, є поранений
12:03
OPINION
Вадим Денисенко
Політичний обмін. "Рукопотиснутий" Путін
11:58
У Київському зоопарку житимуть "штатні" сови ГУР
У Київському зоопарку житимуть "штатні" сови ГУР
11:43
Херсонес
Україна звернулася до ЮНЕСКО через нищення росіянами Херсонесу в Криму
11:42
Втратив рівновагу і впав: на будівництві неподалік Тернополя загинув чоловік
Росіяни поцілили дроном по автобусу з людьми на Харківщині: шестеро поранених
11:11
Огляд
світ, міжнародний огляд
Найбільший обмін полоненими між РФ та США на користь Путіна та чи реформує Україна митницю. Акценти світових ЗМІ 2 серпня
11:08
На фото: Монатік
Monatik утретє стане батьком
11:08
Індія росія прапор
На війні в Україні загинули 8 громадян Індії, завербованих до російської армії
10:56
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 2 серпня: скільки коштують долар і євро
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV