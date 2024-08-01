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Тендер на ремонт Охматдиту виграла компанія з завищеними цінами, - "Наші гроші"

Юлія Лаврук
1 серпня, 2024 четвер
15:53
Суспільство ракетна атака на Охматдит

Переможцем тендеру на ремонт корпусу Охматдиту обрали компанію "Буд-технолоджі", з третьою за дорожнечею пропозицією розміром 307 млн грн

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Про це йдеться у матеріалі проєкту "Наші гроші".

З 14 учасників конкурсу пропозиція обраної компанії була третя за дороговизною і складала 307 млн грн. Водночас десяток інших учасників запропонували виконати роботи значно дешевше - від 42 до 286 млн грн, кажуть журналісти.

У матеріалі йдеться, що з десяти дешевших пропозицій щонайменше сім містили повністю заповнені комерційні пропозиції з указанням цін за різні види робіт.

Журналісти зазначили, що замовник з невідомих причин проігнорував певні проблеми у пропозиції "Буд-технолоджі". До прикладу, компанія вказала лише оренду такої будівельної техніки: автокран "КамАЗ", MAN з маніпулятором та екскаватор JCB.

"Жоден із цих механізмів не може бути використаний для монтажу фасадів вище другого поверху. Також фірма не завантажила жодних даних про обладнання для монтажу плитки", - йдеться у матеріалі.

Крім того, найбільші статті видатків переможця припали на ремонт фасадних композитних панелей Reynaers  та оздоблення внутрішніх стін НР-панелями. Кожна з цих позицій у "Буд-технолоджі" коштує понад 100 млн грн. Водночас, порівняно з дешевшими учасниками конкурсу, ціна цих робіт завищена вдвічі, кажуть журналісти.

У проєкті "Наші гроші" також зазначили, що фірма "Ріола-модуль", яка виконувала будівництво цього корпусу, у своїй тендерній пропозиції (179 млн грн) повідомила, що після удару ракетою вона вже встигла безкоштовно виконати ремонт "чистих приміщень" (операційних тощо).

"Вже частково замінені конструкції стін та стель, пошкоджений лінолеум. Це вказувало на те, що обсяги ремонту за гроші благодійників вже можуть бути завищені", - додають журналісти.

Що відомо про атаку на Охматдит

Росія 8 липня завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101. Зазначається, що на місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також її частину руля.

Наступного дня аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту в Києві завершили, повідомлялося про двох загиблих і 32 поранених. Однак 10 липня стало відомо, що в лікарні помер хлопчик, який на момент атаки перебував у реанімації. Уранці 12 липня у Києві помер 7-річний хлопчик з Прикарпаття, який був у Охматдиті під час російської атаки.

Очільник уряду Денис Шмигаль повідомив, що ЮНІСЕФ виділить фінансову допомогу родинам, які постраждали від атаки на Охматдит. Також він сказав, що держава повністю відбудує лікарню.

16 липня генеральний директор Охматдиту Володимир Жовнір спрогнозував, що лікарня, ймовірно, зможе повністю відновити роботу не менш ніж за пів року.

23 липня Охматдит оголосив тендер на відновлення будівлі після руйнувань, спричинених російським ракетним ударом 8 липня.

Теги:
Україна
тендери
Війна з Росією
новини Києва
відбудова України
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