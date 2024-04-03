Люди мають усвідомити, що війна нікого не омине: командир підрозділу про мобілізацію в Україні

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Зменшення мобілізаційного віку - це дуже важливе рішення. Ми маємо розуміти, що 25 років - це доволі юний вік, але я вже у 21 служив у Маріуполі, і не можу сказати, що 25 років - це зашвидко. Це нормальний вік, коли можна вже підготувати себе до війни й брати участь у нашій обороні й знищенні ворога. Тобто 25 - це свідомий вік. Але бажано, щоб спочатку мобілізувалися ті, хто ховається від мобілізації вже два роки. У нас є велика кількість людей від 35 років, які навіть не стали на облік, але для кожного свій час", - наголосив Кішак.

За словами командира підрозділу 153-ї бригади, люди мають усвідомити, що війна нікого не омине, за кордон ніхто не виїде.

"Нарешті держава почала наводити лад, тому що є багато моментів, де люди маніпулюють. Наразі різко збільшилась кількість студентів 30-35 + з другою вищою освітою. Потрібно вносити правки в законопроєкт, щоб дозволяли відстрочку тільки тим людям, які матимуть першу вищу освіту, ані другу, третю чи четверту. Війна нікого не омине, ми маємо підготувати особовий склад, щоб знищувати ворога. Тому що росіяни не дадуть нам вільно жити в нашій країні", - переконаний Кішак.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який зменшує призовний вік у державі з 27 років до 25.

1 березня повідомлялося, що майже половина чоловіків призовного віку не готові мобілізуватися — 48,1%. Натомість 35% чоловіків готові долучитися до війська.







