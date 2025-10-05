Людина, яка виховала десятки журналістів-розслідувачів. Спогади про Олексу Шалайського
Колеги-журналісти, політики й ті, кому вдалося з ним разом працювати та спілкуватися, кому поталанило у нього вчитися, у перші години після появи звістки про смерть 58-річного Олекси Шалайського написали у себе в соцмережах про те, яким вони запам'ятали піонера української розслідувацької digital-журналістики
Ось лише деякі з них.
Головний редактор львівської газети "Ратуша" (виходить з 1990 року), ветеран війни з Росією, волонтер Микола Савельєв
"Помер Олексій Шалайський. Серце. Мій однокурсник і одногрупник. Ми разом з ним починали свій творчий шлях в "Ратуші". Спочивай з Богом, брате…".
Журналіст, політик, кінопродюсер, в минулому медіаменеджер і керівник телеканалів Микола Княжицький
"Відійшов Олекса Шалайський. Тут згадують про нього друзі і знайомі. Для мене Олекса був одним тих львівʼян з минулого, кого я "перетягував" колись у Київ. Так було з Сашком Кривенком у "Вікнах". Олексу я запросив очолити редакцію інформації УТ-1 у Держтелерадіо у 1998 році. Це був короткий період нашої телевізійної революції. Але ми за ці пару місяців багато змінили.
Завершилося тим, що Кучма мене зняв за наполяганням своєї старої гвардії. А один з журналістів-пропагандистів , якого ми відсторонили від ефіру, прибіг на Хрещатик, 26 з пістолетом у руках погрожувати Олексі. Ми тоді не боялися. Олекса і потім не боявся. Це так важливо- бути спокійним, не боятися і діяти сміливо. Вічна памʼять …".
Телеведучий, журналіст, публіцист Сергій Руденко
Сергій Руденко, Олександ Мороз, Олекса Шалайський, фото: з особистого архіву Сергія Руденка
"Це - осінь 2004 року. На вулиці вирує Помаранчева революція.
Ми в інтернет-проєкті ProUA разом з Олексою Шалайським організовуємо чат для читачів (так-так, і таке колись було) з Олександром Морозом.
Шалайський - головред, я - редактор відділу політики.
Олекса, як завжди іронічний та прискіпливий до тодішнього лідера соціалістів. У своїх запитаннях, ремарках до сказаного Морозом, та у коротких репліках у розмові з гостем про шахи Шалайський - справжній гросмейстер. Їхня тодішня розмова нагадувала гру у шахи, першість у якій вів, звісно ж, Шалайський. На здивування того ж Мороза.
Сьогодні Олекси не стало.
Шалайський був Людиною з великої літери. Він знав вагу кожному написаному і сказаному слову, та який з повагою ставився до співрозмовників. А ще Олекса мав унікальну редакторську "чуйку".
Світла пам'ять Тобі, мій Головний Редакторе!"
Теле- радіоведуча Тетяна Даниленко
"Гуру української журналістики, який багато що зробив сам, а ще більше — навчив інших.
У такі моменти розумієш, наскільки важливі люди, які ставлять інтереси професії та суспільства вище політики, власного его, вузькотусовочних інтриг. Він був без пафосу і пихи, без комсомольства і бажання судити.
Памʼятаю Шалайського ще з журналу "ПіК" — найкращого українського тижневика з 91-го року і донині.
Дуже жаль. Бо більше таких людей не виробляють".
Медіа-тренер, розслідувач Олег Хоменок
"Неймовірна втрата, пішов з життя Олекса Шалайський, засновник одного з перших українських центрів журналістських розслідувань "Наші гроші". Він був першим, хто почав працювати з публічними даними, викриваючи корупцію у важкі часи. Неймовірна втрата… світла памʼять…".
Юрист "Харківського антикорупційного центру" Володимир Рисенко
"Людина, яка виховала десятки журналістів-розслідувачів, яка заснувала і допомогла народитися багатьом редакціям і проектам, у якої вчилися сотні журналістів.
Не було ні відкритих реєстрів, нічого, але був Олекса, "Наші гроші", "вишки Бойко" і його розслідування. У нього хотілося вчитися. Але тепер тільки згадувати...
Тільки почав новий проєкт.
Світла пам'ять... Так важко повірити".
Художник Андрій Єрмоленко
"Це людина з дуже великої букви. Це перший, який мені сказав: "Чувак, якщо тебе немає в соцмережах, тебе не вснує в історії. Це той, хто був мені найбільшим порадником".
Директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк
"Це велика втрата для нашої журналістики. Він завжди був десь поруч з нами, як не фізично, так ціннісно, коли читав для нас тренінги, виступав на заходах, чи захищав свободу слова. Він болісно реагував на несправедливість, не терпів брехні й зловживань, завжди відстоював право людей знати правду. Тільки в понеділок говорили з ним про новий законопроєкт, 14057, він дуже переймався, стежив за подіями... Олекса був людиною з живим серцем і совістю. Світла пам’ять, щирі співчуття колегам, рідним і близьким...".
Політолог, політтехнолог та антикорупціонер Віктор Таран
"Пішов із життя Олексій Шалайський.
Один із батьків українських антикорупційних розслідувань, засновник і натхненник "Наших грошей".
Він був серед тих, хто прокладав дорогу новій журналістиці. Завжди був чесній, безкомпромісній, небезпечній для корупціонерів.
Його слово мало вагу, його матеріали змінювали країну.
Вічна пам’ять і шана.
P. S. Він помер на початку нового проєкту про силовиків, які фальшивими звинуваченнями в "пособництві ворогу" доять бізнес і залякують неугодних.
Ці матеріали мали показати корумповану частину СБУ, прокуратури та судів.
Дуже дивне співпадіння".
