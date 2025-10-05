Людина, яка виховала десятки журналістів-розслідувачів. Спогади про Олексу Шалайського

Ось лише деякі з них.

Головний редактор львівської газети "Ратуша" (виходить з 1990 року), ветеран війни з Росією, волонтер Микола Савельєв

"Помер Олексій Шалайський. Серце. Мій однокурсник і одногрупник. Ми разом з ним починали свій творчий шлях в "Ратуші". Спочивай з Богом, брате…".

Журналіст, політик, кінопродюсер, в минулому медіаменеджер і керівник телеканалів Микола Княжицький

"Відійшов Олекса Шалайський. Тут згадують про нього друзі і знайомі. Для мене Олекса був одним тих львівʼян з минулого, кого я "перетягував" колись у Київ. Так було з Сашком Кривенком у "Вікнах". Олексу я запросив очолити редакцію інформації УТ-1 у Держтелерадіо у 1998 році. Це був короткий період нашої телевізійної революції. Але ми за ці пару місяців багато змінили.

Завершилося тим, що Кучма мене зняв за наполяганням своєї старої гвардії. А один з журналістів-пропагандистів , якого ми відсторонили від ефіру, прибіг на Хрещатик, 26 з пістолетом у руках погрожувати Олексі. Ми тоді не боялися. Олекса і потім не боявся. Це так важливо- бути спокійним, не боятися і діяти сміливо. Вічна памʼять …".

Телеведучий, журналіст, публіцист Сергій Руденко

Сергій Руденко, Олександ Мороз, Олекса Шалайський, фото: з особистого архіву Сергія Руденка

"Це - осінь 2004 року. На вулиці вирує Помаранчева революція.

Ми в інтернет-проєкті ProUA разом з Олексою Шалайським організовуємо чат для читачів (так-так, і таке колись було) з Олександром Морозом.

Шалайський - головред, я - редактор відділу політики.

Олекса, як завжди іронічний та прискіпливий до тодішнього лідера соціалістів. У своїх запитаннях, ремарках до сказаного Морозом, та у коротких репліках у розмові з гостем про шахи Шалайський - справжній гросмейстер. Їхня тодішня розмова нагадувала гру у шахи, першість у якій вів, звісно ж, Шалайський. На здивування того ж Мороза.

Сьогодні Олекси не стало.

Шалайський був Людиною з великої літери. Він знав вагу кожному написаному і сказаному слову, та який з повагою ставився до співрозмовників. А ще Олекса мав унікальну редакторську "чуйку".

Світла пам'ять Тобі, мій Головний Редакторе!"

Теле- радіоведуча Тетяна Даниленко

"Гуру української журналістики, який багато що зробив сам, а ще більше — навчив інших.

У такі моменти розумієш, наскільки важливі люди, які ставлять інтереси професії та суспільства вище політики, власного его, вузькотусовочних інтриг. Він був без пафосу і пихи, без комсомольства і бажання судити.

Памʼятаю Шалайського ще з журналу "ПіК" — найкращого українського тижневика з 91-го року і донині.

Дуже жаль. Бо більше таких людей не виробляють".

Медіа-тренер, розслідувач Олег Хоменок

"Неймовірна втрата, пішов з життя Олекса Шалайський, засновник одного з перших українських центрів журналістських розслідувань "Наші гроші". Він був першим, хто почав працювати з публічними даними, викриваючи корупцію у важкі часи. Неймовірна втрата… світла памʼять…".

Юрист "Харківського антикорупційного центру" Володимир Рисенко

"Людина, яка виховала десятки журналістів-розслідувачів, яка заснувала і допомогла народитися багатьом редакціям і проектам, у якої вчилися сотні журналістів.

Не було ні відкритих реєстрів, нічого, але був Олекса, "Наші гроші", "вишки Бойко" і його розслідування. У нього хотілося вчитися. Але тепер тільки згадувати...

Тільки почав новий проєкт.

Світла пам'ять... Так важко повірити".

Художник Андрій Єрмоленко

"Це людина з дуже великої букви. Це перший, який мені сказав: "Чувак, якщо тебе немає в соцмережах, тебе не вснує в історії. Це той, хто був мені найбільшим порадником".

Директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк

"Це велика втрата для нашої журналістики. Він завжди був десь поруч з нами, як не фізично, так ціннісно, коли читав для нас тренінги, виступав на заходах, чи захищав свободу слова. Він болісно реагував на несправедливість, не терпів брехні й зловживань, завжди відстоював право людей знати правду. Тільки в понеділок говорили з ним про новий законопроєкт, 14057, він дуже переймався, стежив за подіями... Олекса був людиною з живим серцем і совістю. Світла пам’ять, щирі співчуття колегам, рідним і близьким...".

Політолог, політтехнолог та антикорупціонер Віктор Таран

"Пішов із життя Олексій Шалайський.

Один із батьків українських антикорупційних розслідувань, засновник і натхненник "Наших грошей".

Він був серед тих, хто прокладав дорогу новій журналістиці. Завжди був чесній, безкомпромісній, небезпечній для корупціонерів.

Його слово мало вагу, його матеріали змінювали країну.

Вічна пам’ять і шана.

P. S. Він помер на початку нового проєкту про силовиків, які фальшивими звинуваченнями в "пособництві ворогу" доять бізнес і залякують неугодних.

Ці матеріали мали показати корумповану частину СБУ, прокуратури та судів.

Дуже дивне співпадіння".