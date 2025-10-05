Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Людина, яка виховала десятки журналістів-розслідувачів. Спогади про Олексу Шалайського

Людина, яка виховала десятки журналістів-розслідувачів. Спогади про Олексу Шалайського

Анатолій Буряк
5 жовтня, 2025 неділя
00:28
Суспільство Олекса Шалайський дає інтерв'ю часопису "Країна"

Колеги-журналісти, політики й ті, кому вдалося з ним разом працювати та спілкуватися, кому поталанило у нього вчитися, у перші години після появи звістки про смерть 58-річного Олекси Шалайського написали у себе в соцмережах про те, яким вони запам'ятали піонера української розслідувацької digital-журналістики

Зміст

Ось лише деякі з них.

Головний редактор львівської газети "Ратуша" (виходить з 1990 року), ветеран війни з Росією, волонтер Микола Савельєв

"Помер Олексій Шалайський. Серце. Мій однокурсник і одногрупник. Ми разом з ним починали свій творчий шлях в "Ратуші". Спочивай з Богом, брате…".

Журналіст, політик, кінопродюсер, в минулому медіаменеджер і керівник телеканалів Микола Княжицький

"Відійшов Олекса Шалайський. Тут згадують про нього друзі і знайомі. Для мене Олекса був одним тих львівʼян з минулого, кого я "перетягував" колись у Київ. Так було з Сашком Кривенком у "Вікнах". Олексу я запросив очолити редакцію інформації УТ-1 у Держтелерадіо у 1998 році. Це був короткий період нашої телевізійної революції. Але ми за ці пару місяців багато змінили.

Завершилося тим, що Кучма мене зняв за наполяганням своєї старої гвардії. А один з журналістів-пропагандистів , якого ми відсторонили від ефіру, прибіг на Хрещатик, 26 з пістолетом у руках погрожувати Олексі. Ми тоді не боялися. Олекса і потім не боявся. Це так важливо- бути спокійним, не боятися і діяти сміливо. Вічна памʼять …".

Телеведучий, журналіст, публіцист Сергій Руденко

Сергій Руденко, Олександ Мороз, Олекса Шалайський

Сергій Руденко, Олександ Мороз, Олекса Шалайський, фото: з особистого архіву Сергія Руденка

"Це - осінь 2004 року. На вулиці вирує Помаранчева революція.

Ми в інтернет-проєкті ProUA разом з Олексою Шалайським організовуємо чат для читачів (так-так, і таке колись було) з Олександром Морозом.

Шалайський - головред, я - редактор відділу політики.

Олекса, як завжди іронічний та прискіпливий до тодішнього лідера соціалістів. У своїх запитаннях, ремарках до сказаного Морозом, та у коротких репліках у розмові з гостем про шахи Шалайський - справжній гросмейстер. Їхня тодішня розмова нагадувала гру у шахи, першість у якій вів, звісно ж, Шалайський. На здивування того ж Мороза.

Сьогодні Олекси не стало.

Шалайський був Людиною з великої літери. Він знав вагу кожному написаному і сказаному слову, та який з повагою ставився до співрозмовників. А ще Олекса мав унікальну редакторську "чуйку".

Світла пам'ять Тобі, мій Головний Редакторе!"

Теле- радіоведуча Тетяна Даниленко

"Гуру української журналістики, який багато що зробив сам, а ще більше — навчив інших.

У такі моменти розумієш, наскільки важливі люди, які ставлять інтереси професії та суспільства вище політики, власного его, вузькотусовочних інтриг. Він був без пафосу і пихи, без комсомольства і бажання судити.

Памʼятаю Шалайського ще з журналу "ПіК" — найкращого українського тижневика з 91-го року і донині.  

Дуже жаль. Бо більше таких людей не виробляють".

Медіа-тренер, розслідувач Олег Хоменок

"Неймовірна втрата, пішов з життя Олекса Шалайський, засновник одного з перших українських центрів журналістських розслідувань "Наші гроші". Він був першим, хто почав працювати з публічними даними, викриваючи корупцію у важкі часи. Неймовірна втрата… світла памʼять…".

Юрист "Харківського антикорупційного центру" Володимир Рисенко

"Людина, яка виховала десятки журналістів-розслідувачів, яка заснувала і допомогла народитися багатьом редакціям і проектам, у якої вчилися сотні журналістів.

Не було ні відкритих реєстрів, нічого, але був Олекса, "Наші гроші", "вишки Бойко" і його розслідування. У нього хотілося вчитися. Але тепер тільки згадувати...

Тільки почав новий проєкт.

Світла пам'ять... Так важко повірити".

Художник Андрій Єрмоленко

"Це людина з дуже великої букви. Це перший, який мені сказав: "Чувак, якщо тебе немає в соцмережах, тебе не вснує в історії. Це той, хто був мені найбільшим порадником".

Директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк

"Це велика втрата для нашої журналістики. Він завжди був десь поруч з нами, як не фізично, так ціннісно, коли читав для нас тренінги, виступав на заходах, чи захищав свободу слова. Він болісно реагував на несправедливість, не терпів брехні й зловживань, завжди відстоював право людей знати правду. Тільки в понеділок говорили з ним про новий законопроєкт, 14057, він дуже переймався, стежив за подіями... Олекса був людиною з живим серцем і совістю. Світла пам’ять, щирі співчуття колегам, рідним і близьким...".

Політолог, політтехнолог та антикорупціонер Віктор Таран

"Пішов із життя Олексій Шалайський.

Один із батьків українських антикорупційних розслідувань, засновник і натхненник "Наших грошей".

Він був серед тих, хто прокладав дорогу новій журналістиці. Завжди був чесній, безкомпромісній, небезпечній для корупціонерів.

Його слово мало вагу, його матеріали змінювали країну.

Вічна пам’ять і шана.

P. S. Він помер на початку нового проєкту про силовиків, які фальшивими звинуваченнями в "пособництві ворогу" доять бізнес і залякують неугодних.

Ці матеріали мали показати корумповану частину СБУ, прокуратури та судів.

Дуже дивне співпадіння".

Теги:
Відео
Новини
Економіка
тендери
політика
Микола Княжицький
цензура
Львів
журналісти
корупція в Україні
історія України
Сергій Руденко
новини Львова
новини Києва
незалежність України
Читайте також:
Чехія вибори
Автор Анатолій Буряк
4 жовтня, 2025 субота
Парламентські вибори у Чехії: опрацьовано 99% протоколів, правляча проукраїнська коаліція (33%) набрала менше за проросійських опозиціонерів Бабіша (37%). Але є ще три нові партії, з якими можна блокуватися
Віктор Орбан
Автор Дар'я Куркіна
2 жовтня, 2025 четвер
Туск у Х запитав Орбана, на чиєму той боці у війні РФ проти України. Премʼєр Угорщини відповів
Газа 14 січня 2025 року на тлі триваючої війни на території Палестини між Ізраїлем і ХАМАС
Автор Марія Музиченко
4 жовтня, 2025 субота
ХАМАС відповів Трампу на угоду щодо Сектора Гази
Київ
+9.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.01
    Купівля 41.01
    Продаж 41.49
  • EUR
    Купівля 48.08
    Продаж 48.78
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
5 жовтня
00:58
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація у ніч на 5 жовтня
00:55
світло
На Одещині енергопостачання повернули майже 28 тисячам споживачів
00:17
ЗСУ
У жовтні доступ до маркетплейсу DOT-Chain Defence отримають 130 бригад, - Міноборони
2025, субота
4 жовтня
23:45
Норвегія
Норвегія відправляє винищувачі для охорони польського кордону
23:35
Греція планує передати Україні пакет озброєння на понад 199 мільйонів євро: що туди входить
23:30
TikTok
TikTok пропонує дітям пошукові запити з сексуальним підтекстом, - Global Witness
23:00
Ексклюзив
Віталій Портников
З тією Америкою, яку ми знали, час прощатися, - Портников
22:50
Оновлено
зсу танк
Від початку доби на фронті відбулося 143 бої, найгарячіше на Покровському напрямку
22:31
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Сирський: від початку контрнаступу біля Добропілля росіяни втратили там 1988 осіб вбитими та 991 одиницю озброєння і техніки
22:20
Співкомандир ТрО "Азов" Максим Жорін
Жорін з Третього армійського корпусу: трудових іммігрантів слід приймати тільки через фронт
22:12
Оновлено
Підозрюваний у побитті велосипедиста підприємець Олександр Хілик
"Лежить якийсь чоловік, але з ним все нормально": як підприємець Хілик пояснив на суді, чому він лишив на асфальті у Києві побитого ним до безтями велосипедиста
21:58
Ексклюзив
Віталій Портников
Росія спробує використати для розколу України питання часткового закриття неба Заходом, - Портников
21:43
вибух в полі
Росія здійснила артобстріл Гусинки на Купʼянщині: загинула жінка, пошкоджено житлові будинки
21:15
Німеччина
У Німеччині над аеропортом Франкфурта зафіксували невідомий дрон: підозрюваного у запуску затримали
20:06
OPINION
Багато хто з нас досі не відчуває масштабу проблеми
20:04
Оновлено
"Колос" - "Рух"
"Полісся" знищило "Полтаву", "Карпати" розбили "Олександрію", "Верес" зіграв внічию з "Оболонню": результати та розклад матчів 8-го туру УПЛ
19:58
Володимир Зеленський
Підписані сьогодні санкції ускладнять росіянами виробництво "шахедів", - Зеленський
19:35
Оновлено
Чехія вибори
Парламентські вибори у Чехії: опрацьовано 99% протоколів, правляча проукраїнська коаліція (33%) набрала менше за проросійських опозиціонерів Бабіша (37%). Але є ще три нові партії, з якими можна блокуватися
19:16
Оновлено
Поблизу палацу Орбеліані у Тбілісі (вечір суботи, 04.10.2025)
У день місцевих виборів в Грузії опозиціонери намагалися перелізти через загорожу палацу президента й підпалили барикади
19:10
Ексклюзив
Ситуація в Україні складна, але все буде добре, - експерт з енергетики Закревський
19:02
Discord зламали через партнерів: що відомо про витік і кого він торкнувся
18:12
новини
У Шостці на Сумщині у зв'язку з відсутністю світла та газу організували безкоштовне харчування для дітей
18:05
Укрзалізниця запускає щоденне сполучення з Бухарестом: квитки вже в продажу
18:05
Санае Такаїті
Санае Такаїті, ймовірно, стане першою жінкою-прем'єром у Японії
18:04
OPINION
План Трампа для Гази: сумнівно, що ХАМАС піде назустріч
16:55
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила по Україні дрони вдень 4 жовтня: рух безпілотників
16:53
Оновлено
Росіяни двічі атакували безпілотниками залізничний вокзал у Шостці на Сумщині: загинула людина, серед поранених — діти
16:47
Ексклюзив
Китай
Китай має значну перевагу у здатності залучати людей: експрацівник ЦРУ Гофф про роботу китайських спецслужб
16:35
Оксана Баюл на мітингу в підтримку України
Колишня українська фігуристка, перша олімпійська чемпіонка Незалежної України - Оксана Баюл виставила на продаж будинок у США, бо не може працевлаштуватися
16:18
Ексклюзив
танкер "Боракай" російського "тіньового флоту"
За рік-два призвело б до колапсу економіки РФ: юрист-міжнародник Бабін про суттєве обмеження російського танкерного флоту
16:09
Сили ССО уразили російський найновіший ракетний корабель "Град" в Онезькому озері
16:03
Військові ЗСУ в Данії показали ефективність українських дронів у відбитті атак БПЛА
16:02
OPINION
Путіна дратує "мілітаризація" Європи
15:44
Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу "Наші гроші" Олекса Шалайський
15:11
Ексклюзив
ЗРК С-400 РФ
Має осередковий характер: Снєгирьов про стан російської системи ППО
14:52
Робота з відновлення електропостачання Херсон
Після трьох діб блекауту, викликаного ударом РФ по підстанції, до Славутича повернули електроенергію
14:12
Ізраїль, ЦАХАЛ
Ізраїль зупинив наступальні операції в місті Газа
14:05
Ан-124 "Руслан" компанії "Волга-Днепр"
Через брак запчастин цивільний авіапарк Росії може скоротитись більш ніж вдвічі до 2026 року, - розвідка
14:00
OPINION
Російський "культурний дрон" Нетребко збили в Румунії, але вона "летить" Європою далі
12:54
Армія+
В Армія+ запустили курс із тактичної медицини
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV