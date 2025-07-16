"Має бути сильний і незалежний менеджер": Княжицький вважає, що Шмигаль недостатньо самостійний для міністра оборони

Про це в ефірі Еспресо заявив народний депутат Микола Княжицький.

Він відповів на питання, яким міністром оборони буде Денис Шмигаль.

"Я б хотів, щоб був сильним. Ми воююча країна, і очевидно, що ми маємо мати сильного міністра оборони. Тим більше це все буде пов'язано з об'єднанням зі стратегічною промисловістю, тобто виробництвом зброї. Міністр оборони забезпечує фінансування для армії. Зараз ми бачимо проблеми з мобілізацією, яка погано організована. Бачимо проблеми з озброєннями на фронті, яких не вистачає, особливо коли ми говоримо про снаряди - їх катастрофічно не вистачає. Ми бачимо проблеми з закупівлями, які дуже часто проводяться без урахування реальної військової ситуації", - сказав Княжицький.

Нардеп додав, що очевидно: на посаді міністра оборони має бути сильний менеджер і достатньо незалежний.

"Шмигаль - менеджер сильний, але не є незалежним. Його може спіткати доля того ж Умєрова, який насправді теж мав менеджерський досвід в комерційних структурах і точно не був корупціонером, я абсолютно в цьому переконаний. Дуже часто, оскільки не міг захистити цю свою незалежність, у багатьох випадках знімав із себе відповідальність, і питання або не вирішувалося, або вирішувалося за вказівкою згори, але точно не так, як воно має вирішуватися у воюючій країні. Такі проблеми були. Ніхто не сказав, що Шмигалю якось інакше, бо це не від Шмигаля залежить. Це залежить від керівництва держави - від президента і працівників його Офісу", - підсумував він.