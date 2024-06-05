"Мамазліт під Вітряками": у Києві відбувся один з найбільших сімейних фестивалів

Як кажуть маленькі відвідувачі, найулюбленішою зоною для них на фестивалі став інтерактивний лабіринт, в якому треба було командою зібрати інгредієнти для борщу.

У компанії розповідають, найулюбленіший подарунок для дітей сьогодні - Наліпаки. Яскраві стікери для одягу, взуття та аксесуарів, які малеча з радістю колекціонує.

У NOVUS також зазначають, що для них важливо долучатися до благодійних ініціатив, спрямованих на підтримку сімей з дітьми, тож мережа супермаркетів реалізовує декілька подібних проєктів.

За словами PR-менеджера NOVUS Кристини Івченко, один з таких проєктів - "Велике маленьке серце", що спрямований на підтримку дітей з вродженими вадами серця.

"Ось такі наліпки можна придбати на касах в магазинах нашої мережі і тим самим долучитися до допомоги дітям, які проходять лікування в інституті серцево-судинної хірургії Амосова. Звичайна паперова наклейка коштує 10 грн, а світловідбиваюча 55 грн.", - розповідає представниця NOVUS.

Ще одна благодійна ініціатива компанії - проєкт "Миланка". Наразі велику увагу у рамках проєкту "Миланка" приділяють новонародженим українцям і їхнім матерям, які проживають на прифронтових територіях. Чимало з них втратили свої домівки або ж залишились без засобів для існування. І це саме та ланка суспільства, яка зараз потребує великої допомоги від небайдужих. 100% заробітку від продажів товарів ТМ "Миланка" спрямовуються на благодійність. Зокрема, це товари для побуту.

Водночас благодійний фонд Food for Ukraine, заснований бенефіціаром мережі NOVUS Раймондасом Туменасом, вже понад два роки регулярно підтримує сім’ї з дітьми якісними продуктами харчування. За цей час було передано продуктів на понад 90 мільйонів гривень.