Мангер, якого обвинувачують у вбивстві Гандзюк, вирішив мобілізуватися: суд відмовив
Владислав Мангер, ексголова Херсонської ОДА та обвинувачений у замовленні нападу на Катерину Гандзюк, заявив через адвокатів про бажання піти служити до війська за контрактом
Про це повідомляє hromadske.
Ідеться про стрілецьку роту 129-ї бригади.
Адвокати стверджують, що Мангер має досвід участі в АТО, і переконують, що ризик його втечі або тиску на свідків відсутній. Прокурори ж сумніваються в його військовій службі та нагадують, що раніше він скаржився на стан здоров’я. Сам Мангер на суді заявив, що вже 5 років перебуває за ґратами, поки триває суд, тоді як його "обов’язок як людини — стояти на захисті держави".
"Сьогодні сидіти в теплому місці, їсти, спати — для нормальної людини неможливо. Я не винен. Готовий хоч завтра стати в стрій", - сказав він.
Суд клопотання не задовольнив.
Це вже не перша спроба долучити Мангера до ЗСУ — раніше повідомлялося про нібито виклик його до іншої бригади, але Міноборони й військова частина це спростували.
Мангер і співобвинувачений Олексій Левін у 2023 році отримали по 10 років ув’язнення, однак подали апеляції. Через можливу відставку одного із суддів у справі Гандзюк процес можуть розпочати заново. Активісти наголошують, що для остаточного вироку залишилося менш як три роки.
Адвокат Масі Наєм привітав рішення суду, який відмовив Мангеру в мобілізації.
"Армія – це честь для служби, а не прикриття для тих, кого обвинувачують у вбивстві", - наголосив він.
На його думку, бажання Мангера мобілізуватися – спроба уникнути покарання за замовлення вбивства Гандзюк.
"У Мангера – запобіжний захід тримання під вартою. Його адвокати подали клопотання із порушенням порядку, що хочуть Мангера забрати у військову частину ВЧ А7224, спеціальний стрілецький батальйон. Я маю сумніви, що це правильна історія. Бо це не про верховенство права, це не про принцип невідворотності покарання", - написав він.
- Раніше екссуддя Тандир, якого обвинувачують у смертельній ДТП із нацгвардійцем, теж висловлював бажання мобілізуватися. Він зазначив, що є офіцером запасу, якого було визначено обмежено придатним у мирний час і придатним у воєнний.
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