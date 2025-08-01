Мангер, якого обвинувачують у вбивстві Гандзюк, вирішив мобілізуватися: суд відмовив

Про це повідомляє hromadske.

Ідеться про стрілецьку роту 129-ї бригади.

Адвокати стверджують, що Мангер має досвід участі в АТО, і переконують, що ризик його втечі або тиску на свідків відсутній. Прокурори ж сумніваються в його військовій службі та нагадують, що раніше він скаржився на стан здоров’я. Сам Мангер на суді заявив, що вже 5 років перебуває за ґратами, поки триває суд, тоді як його "обов’язок як людини — стояти на захисті держави".

"Сьогодні сидіти в теплому місці, їсти, спати — для нормальної людини неможливо. Я не винен. Готовий хоч завтра стати в стрій", - сказав він.

Суд клопотання не задовольнив.

Це вже не перша спроба долучити Мангера до ЗСУ — раніше повідомлялося про нібито виклик його до іншої бригади, але Міноборони й військова частина це спростували.

Мангер і співобвинувачений Олексій Левін у 2023 році отримали по 10 років ув’язнення, однак подали апеляції. Через можливу відставку одного із суддів у справі Гандзюк процес можуть розпочати заново. Активісти наголошують, що для остаточного вироку залишилося менш як три роки.

Адвокат Масі Наєм привітав рішення суду, який відмовив Мангеру в мобілізації.

"Армія – це честь для служби, а не прикриття для тих, кого обвинувачують у вбивстві", - наголосив він.

На його думку, бажання Мангера мобілізуватися – спроба уникнути покарання за замовлення вбивства Гандзюк.

"У Мангера – запобіжний захід тримання під вартою. Його адвокати подали клопотання із порушенням порядку, що хочуть Мангера забрати у військову частину ВЧ А7224, спеціальний стрілецький батальйон. Я маю сумніви, що це правильна історія. Бо це не про верховенство права, це не про принцип невідворотності покарання", - написав він.