Майже 2,3 тис. священнослужителів-керівників релігійних організацій мають бронь від мобілізації, - Держетнополітики
Станом на 24 липня в Україні заброньовано від мобілізації 2285 священнослужителів-керівників релігійних організацій
Про це повідомила Державна служба України з етнополітики та свободи совісті Інтерфакс-Україна.
"Інформуємо, що 27.06.2025 ДЕСС було розпочато здійснення бронювання священнослужителів-керівників релігійних організацій. Станом на дату надання цієї відповіді процедуру бронювання пройшли 2285 священнослужителів-керівників релігійних організацій", – поінформували у відомстві.
За його словами, нині 7726 релігійних організацій визнали критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
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