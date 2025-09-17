Медичний догляд, облаштування житла та заохочення працевлаштування: Кабмін схвалив низку рішень про підтримку ВПО

Про це премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила в телеграм.

17 вересня уряд провів виїзне засідання в Сумах, присвячене соціальним питанням. Свириденко зазначила, що ключові рішення стосуються посилення підтримки внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з прифронтових громад і з територій, де ведуться бойові дії.

Так, уряд запровадив нову послугу для ВПО — медичний догляд.

"Люди після евакуації зможуть отримати додаткову медичну консультацію одразу в місці тимчасового проживання ВПО. Така можливість допоможе стабілізувати стан здоров’я людей, які вимушено поїхали через бойові дії. У разі необхідності — протягом 30 днів можна пройти лікування у медичному закладі", - пояснила вона.

Також зʼявиться нова соцпослуга проживання для ВПО з категорії маломобільних громадян.Надавач послуги, який приймає ВПО з-поміж маломобільних груп, не лише забезпечує ліжко-місцем у місці тимчасового проживання, але й надає допомогу у веденні побуту. Уточнюється, що послуга надається у співфінансуванні з державного та бюджетів територіальних громад, з яких евакуйовано громадян.

Також ухвалили облаштування житла для тимчасового проживання для ВПО.

"Виділили 1 млрд грн субвенцій, щоб органи місцевого самоврядування побудували, відновили, переобладнали помешкання. Важлива умова — все житло має бути пристосоване і для маломобільних категорій населення. Для громад Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Чернігівської, Сумської та Херсонської областей фінансування робіт може здійснюватися у розмірі 100 % за рахунок коштів субвенції. Для усіх інших областей та м. Києва фінансування робіт здійснюється у розмірі не більше 50 % коштом субвенції", - повідомила Свириденко.

Уряд також підтримуватиме працевлаштування ВПО. Кабмін надасть додаткову одноразову виплату 2 000 грн до допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, які безперервно працювали протягом шестимісячного періоду.

Окрім цього, фінансуватимуть дрова на зиму для ВПО.

"ВПО з числа отримувачів пільг або житлових субсидій на всій території України, які не отримали кошти від міжнародних організацій, зокрема на прифронтових територіях, зможуть придбати тверде паливо на зиму. Середній розмір виплат сягатиме 8 000 грн. На додаткову підтримку зможуть розраховувати 32 000 домогосподарств. Виплати здійснить ПФУ після завершення виплат міжнародними організаціями у листопаді-грудні", - запевнила премʼєрка.



Передбачено лікування для звільнених з російського ув’язнення цивільних українців. Відтепер лікування у санаторії за бажанням можна буде проходити у супроводі однієї особи — члена родини чи супроводжуючої людини.

Ще одне рішення стосується спортивного протезування.

"Більше не потрібно бути членом спортивної організації або їхати на змагання, включені до державних або регіональних календарних планів. Відтепер ветерани зможуть отримати спортивний протез без додаткових довідок, як для участі у змаганнях, так і для тренувань чи особистої реабілітації", - уточнила Свириденко.

Кабмін розширив "Пакунок школяра". З 1 жовтня 2025 року витрачати одноразову допомогу можна і на книги.

