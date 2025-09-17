Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Суспільство Медичний догляд, облаштування житла та заохочення працевлаштування: Кабмін схвалив низку рішень про підтримку ВПО

Медичний догляд, облаштування житла та заохочення працевлаштування: Кабмін схвалив низку рішень про підтримку ВПО

Дар'я Тарасова
17 вересня, 2025 середа
18:58
Суспільство Юлія Свириденко

Уряд запровадив нові послуги для ВПО, анонсував фінансування облаштування житла, виплати за працевлаштування для ВПО та розширив "Пакунок школяра"

Зміст

Про це премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила в телеграм.

17 вересня уряд провів виїзне засідання в Сумах, присвячене соціальним питанням. Свириденко зазначила, що ключові рішення стосуються посилення підтримки внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з прифронтових громад і з територій, де ведуться бойові дії.

Так, уряд запровадив нову послугу для ВПО — медичний догляд.

"Люди після евакуації зможуть отримати додаткову медичну консультацію одразу в місці тимчасового проживання ВПО. Така можливість допоможе стабілізувати стан здоров’я людей, які вимушено поїхали через бойові дії. У разі необхідності — протягом 30 днів можна пройти лікування у медичному закладі", - пояснила вона.

Також зʼявиться нова соцпослуга проживання для ВПО з категорії маломобільних громадян.Надавач послуги, який приймає ВПО з-поміж маломобільних груп, не лише забезпечує ліжко-місцем у місці тимчасового проживання, але й надає допомогу у веденні побуту. Уточнюється, що послуга надається у співфінансуванні з державного та бюджетів територіальних громад, з яких евакуйовано громадян.

Також ухвалили облаштування житла для тимчасового проживання для ВПО.

"Виділили 1 млрд грн субвенцій, щоб органи місцевого самоврядування побудували, відновили, переобладнали помешкання. Важлива умова — все житло має бути пристосоване і для маломобільних категорій населення. Для громад Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Чернігівської, Сумської та Херсонської областей фінансування робіт може здійснюватися у розмірі 100 % за рахунок коштів субвенції. Для усіх інших областей та м. Києва фінансування робіт здійснюється у розмірі не більше 50 % коштом субвенції", - повідомила Свириденко.

Уряд також підтримуватиме працевлаштування ВПО. Кабмін надасть додаткову одноразову виплату 2 000 грн до допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, які безперервно працювали протягом шестимісячного періоду.

Окрім цього, фінансуватимуть дрова на зиму для ВПО.

"ВПО з числа отримувачів пільг або житлових субсидій на всій території України, які не отримали кошти від міжнародних організацій, зокрема на прифронтових  територіях, зможуть придбати тверде паливо на зиму. Середній розмір виплат сягатиме 8 000 грн. На додаткову підтримку зможуть розраховувати 32 000 домогосподарств. Виплати здійснить ПФУ після завершення виплат міжнародними організаціями у листопаді-грудні", - запевнила премʼєрка.

Передбачено лікування для звільнених з російського ув’язнення цивільних українців. Відтепер лікування у санаторії за бажанням можна буде проходити у супроводі однієї особи — члена родини чи супроводжуючої людини.

Ще одне рішення стосується спортивного протезування.

"Більше не потрібно бути членом спортивної організації або їхати на змагання, включені до державних або регіональних календарних планів. Відтепер ветерани зможуть отримати спортивний протез без додаткових довідок, як для участі у змаганнях, так і для тренувань чи особистої реабілітації", - уточнила Свириденко.

Кабмін розширив "Пакунок школяра". З 1 жовтня 2025 року витрачати одноразову допомогу можна і на книги. 
 

Теги:
Новини
Україна
Кабмін
Сумщина
внутрішні переселенці
Юлія Свириденко
20:05
Ексклюзив
Володимир Горбач
Трамп намагається відірвати Лукашенка від Китаю, - політолог Горбач
19:49
Огляд
протести у Великій Британії
Кульмінація напруженого літа: як антиміграційні протести стали викликом для Великої Британії
19:44
Оновлено
РФ атакує Україну дронами: на Полтавщині – влучання по АЗС, за попередньою інформацією, травмувалася людина
19:40
Джорджо Армані
Аеропорт на італійському острові Пантеллерія хочуть перейменувати на честь Джорджо Армані
19:39
росія, санкції
Держдума РФ схвалила вихід із Європейської конвенції проти катувань
19:30
Ексклюзив
Ірина Геращенко
Час для "коаліції дієвих", а не для "коаліції охочих", - нардепка Геращенко
19:08
Ексклюзив
Карта бойових дій за 30 серпня – 6 вересня
Ворог вважає Куп'янський напрямок одним із пріоритетних і накопичує сили та засоби, - заступник командира Маковський
19:00
Ексклюзив
українські діти в росії
"Росія нарощує темпи "промивки мізків": юристка про спецтабори, де українських дітей перетворюють на солдатів Путіна
18:43
Володимир Зеленський
Зеленський: план "А" – закінчити війну, план "Б" – 120 млрд для фінансування ще одного року
18:35
військова техніка РФ
У напрямку Бердянська помітили колони військової техніки РФ з новим маркуванням
18:33
Валерій Харчишин
Лідер гурту "Друга Ріка" Харчишин підтвердив, що перебував у стосунках з Яніною Соколовою
18:31
Інтерв’ю
дрон
"Загроза для Польщі стала ще очевиднішою": на навчання операторів безпілотних систем української Dronarium Academy у Варшаві та Кракові уже записались 800 осіб
18:30
застосунок Дія
У Дії додали дві нові категорії до Реєстру збитків
18:27
Володимир Зеленський
У пакетах допомоги від США будуть ракети для Patriot і HIMARS, - Зеленський
18:24
Ексклюзив
російські війська окупанти
РФ вважає, що може досягти певних результатів на Запорізькому напрямку, - військовий експерт Селезньов
18:05
Ексклюзив
Олексій Кошель
Кошель: Не виключаю швидких президентських виборів після мирної угоди
18:00
Роман Костенко
У ЗСУ відкрили можливість контрактної служби для людей віком від 60 років, - Костенко
17:54
Оновлено
Роберта Мецола та Руслан Стефанчук
Очільниця Європарламенту Мецола виступила у ВР і зустрілася з Зеленським: обговорили 19-й пакет санкцій ЄС
17:46
Валерій Залужний
"Це унікальний документ": Залужний прокоментував угоду про 100-річне партнерство між Україною та Великою Британією
17:30
Огляд
крилата ракета "Фламінго" на заводі Fire Point
Данія проігнорує близько 20 законів задля будівництва заводу компанії-розробниці ракет "Фламінго": що відомо про унікальну ініціативу
17:29
Оновлено
Динамо, УПЛ
Кубок України: результати та розклад матчів 1/16 фіналу
17:25
Еліна Світоліна, теніс
Світоліна і Костюк вивели Україну в історичний півфінал Кубка Біллі Джин Кінг
17:23
ЗСУ
З початку доби на фронті зафіксували 117 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони відбили 31 атаку
17:14
OPINION
Ми з вами стаємо свідками небезпечної спроби популістів перетворитися на автократів
17:10
США зробили перший внесок в Інвестиційний фонд відбудови, - Свириденко
17:06
OPINION
Розстріляний за переконання: історія ОУНівця з Луганська - чому Максим Бернацький має бути реабілітований
17:00
Ексклюзив
Ірина Геращенко
ЄС має діяти жорсткіше, щоб Путін сів за стіл переговорів, - нардепка Геращенко
16:59
Андрій Парубій
Керівництво "Слуги Народу" не підтримало запит щодо надання Андрію Парубію звання Героя України, - Ар'єв
16:51
Прапор Польщі
Польща депортує українця, який запустив дрон над урядовими будівлями у Варшаві
16:35
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський наступного тижня полетить у США, - МЗС
16:30
Генерала росгвардії, який командував розгоном протестів на початку окупації Херсона, заочно засудили до 15 років
16:20
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:18
Прапор США
Батько вбитої біженки Ірини Заруцької прибув до США для прощання з донькою, - ДПСУ
16:15
Ексклюзив
Сергій Джердж
"Не потрібно ставити прапор у Варшаві": політик Джердж про цілі РФ щодо Заходу
16:04
Кенієць в полоні 57 ОМПБр
Приїжджав до РФ як турист: Українські військові на Харківщині взяли в полон громадянина Кенії
15:58
Групі шахраїв, що під виглядом волонтерів імовірно розкрадали донати на ЗСУ, оголосили підозру
15:39
прапор України
З ТОТ України вдалося повернути ще 16 дітей
15:27
Фільм Будинок Слово
Фільм-переможець премії "Золота Дзиґа" "Будинок "Слово". Нескінчений роман" вийшов в онлайн-прокат
15:26
Латвія
У Латвії затримали чоловіка, який шпигував за військовими об'єктами та передавав інформацію російській розвідці
14:57
Ексклюзив
Соломія Бобровська
Нардепка Бобровська пояснила, чим займатиметься військовий омбудсман
Більше новин
