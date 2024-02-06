Мелоні та Кішіда підтвердили рішучість Італії та Японії у підтримці України

Про це повідомляє Kyodo.

"Кішіда та Мелоні підтвердили співпрацю у підтримці України, яка протягом останніх двох років перебувала під російським вторгненням, і водночас обмінялися думками про те, як боротися зі зростаючою самовпевненістю Китаю в Азійсько-Тихоокеанському регіоні", - йдеться у повідомленні.

У питаннях оборони Мелоні та Кішіда обговорили спільний тристоронній із Великою Британією проєкт із розробки винищувача наступного покоління у зв'язку з дедалі серйознішими викликами безпеці на кшталт війни РФ проти України.

У 2023 році Японія приймала в Хіросімі саміт Великої сімки. Лідери G7 тоді пообіцяли "непохитну підтримку" України в умовах війни, а український президент Володимир Зеленський взяв участь у засіданнях у день закриття зустрічі.

В 2024 саміт G7 прийматиме Італія. Він має відбутися 13-15 червня в Апулії.

У листопаді 2023 року Фуміо Кісіда та президент Володимир Зеленський домовилися про проведення конференції з економічної відбудови України. Захід заплановано на 19 лютого.

У січні 2024 року Україна отримала від Японії $390 млн в межах проєктів Світового банку.

12 січня держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава домовилися посилювати санкції проти РФ за вторгнення в Україну.

Наприкцінці січня посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі зустрівся з очільником Головного управління розвідки Міноборони Кирило Будановим і першою заступницею міністра закордонних справ Еміне Джапаровою.