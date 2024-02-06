Мелоні та Кішіда підтвердили рішучість Італії та Японії у підтримці України
Прем'єр-міністри Італії та Японії Джорджа Мелоні та Фуміо Кішіда на зустрічі в Токіо підтвердили рішучість їхніх країн співпрацювати в підтримці України на тлі повномасштабної агресії РФ
Про це повідомляє Kyodo.
"Кішіда та Мелоні підтвердили співпрацю у підтримці України, яка протягом останніх двох років перебувала під російським вторгненням, і водночас обмінялися думками про те, як боротися зі зростаючою самовпевненістю Китаю в Азійсько-Тихоокеанському регіоні", - йдеться у повідомленні.
У питаннях оборони Мелоні та Кішіда обговорили спільний тристоронній із Великою Британією проєкт із розробки винищувача наступного покоління у зв'язку з дедалі серйознішими викликами безпеці на кшталт війни РФ проти України.
У 2023 році Японія приймала в Хіросімі саміт Великої сімки. Лідери G7 тоді пообіцяли "непохитну підтримку" України в умовах війни, а український президент Володимир Зеленський взяв участь у засіданнях у день закриття зустрічі.
В 2024 саміт G7 прийматиме Італія. Він має відбутися 13-15 червня в Апулії.
У листопаді 2023 року Фуміо Кісіда та президент Володимир Зеленський домовилися про проведення конференції з економічної відбудови України. Захід заплановано на 19 лютого.
У січні 2024 року Україна отримала від Японії $390 млн в межах проєктів Світового банку.
12 січня держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава домовилися посилювати санкції проти РФ за вторгнення в Україну.
Наприкцінці січня посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі зустрівся з очільником Головного управління розвідки Міноборони Кирило Будановим і першою заступницею міністра закордонних справ Еміне Джапаровою.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.46 Купівля 37.46Продаж 38.05
- EUR Купівля 40.57Продаж 41.46
- Актуальне
- Важливе