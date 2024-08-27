"Менше паперу, більше служби": Міноборони спростило облік військового майна
Міністерство оборони України внесло зміни у три накази про облік військового майна, які скасують бюрократичні норми
Про це йдеться на сайті оборонного відомства.
Зміни внесли в накази 232, 300 і 440, що стосуються обліку військового майна: відповідно до них частину паперової роботи можна буде виконувати у цифровому форматі.
Відтепер скасовують:
- 16 неінформативних паперових книг і журналів (серед них книги обліку руху осіб, які харчуються, журнал обліку мила);
- стелажні ярлики та штабельні картки для більшості складів;
- комісії для приймання-передачі військового майна;
- звірка і ведення журналів результатів звірки обліку військового майна між військовими частинами і органами військового управління, що працюють у інформаційно-комунікаційних системах (цією інформацією можна буде обмінюватися у цифровому вигляді).
Також згідно зі змінами, атестати на харчування та майно військовослужбовців можна буде набрати на комп'ютері і роздрукувати, коли раніше бланки писали вручну при переміщеннях військових; водночас дозволяється використання кваліфікованих електронних підписів і печаток в оформленні первинних документів та веденні обліку військового майна.
"У світі вже давно застосовують цифрові інструменти для ведення обліку, тоді як наші військові ведуть журнали "від руки". Нові зміни у накази Міністерства оборони надалі звільняють нас від паперової і повільної армії", - заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
- 12 серпня стало відомо, що Міністерство оборони України разом із МОЗ працюють над впровадженням електронних направлень на військово-лікарську комісію через застосунок Резерв+.
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