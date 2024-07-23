Мер Харкова повідомив, коли в місті планують запустити окрему від області систему повітряної тривоги
У Харкові планують восени запровадити окрему систему повітряної тривоги для того, щоб сирени лунали лише у разі безпосередньої загрози для міста
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов в етері телемарафону.
"Для харків'ян це дуже важливий проєкт, дуже актуальний. Бо ми маємо такий антирекорд, який був у неділю, коли повітряна тривога лунала 38 годин 16 хвилин. Тому ми працюємо над реалізацією цього проєкту", - сказав Терехов.
Він висловив надію, що вже восени у місті запровадять диференційовану повітряну тривогу, завдяки якій тривогу у Харкові вмикатимуть тільки у випадку безпосередньої небезпеки для нього, а не для всієї області.
Зауважимо, що рішення про створення диференційованої системи оповіщення про повітряну тривогу депутати міської ради Харкова ухвалили 26 січня.
"Це не лише полегшить роботу всім службам, а й дозволить набагато ефективніше працювати нашому бізнесу", - зазначав Терехов.
- У червні очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що повітряні тривоги у Харківській області тривають у середньому по 16 годин на добу, що ускладнює роботу місцевому бізнесу.
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