Ми бачимо неодносторонню динаміку, не лише виїжджають, - нардепка Фріз про дозвіл виїзду за кордон для чоловіків 18-22 років

Про це розповіла народна депутатка України Ірина Фріз в етері Еспресо.

"На засіданні комітету це питання ще не розглядалося (динаміка виїзду чоловіків 18-22 років після прийняття відповідного закону, - ред.), адже не пройшло навіть ще місяця від того, як почала діяти ця норма. З іншого боку, дійсно, ми бачимо неодносторонню динаміку, умовно кажучи, не лише виїжджають. А в тому числі отримали можливість повернутися до родин, до домів, тих, хто перебував від широмасштабного вторгнення, не маючи 18 років, а вже набувши цей вік за кордоном до своїх родин. І я вважаю, що це позитивна річ, яка дає можливість ці зв'язки з молодими українцями, які перебувають зараз чи то на навчанні, чи то працюють за кордоном, підтримувати нашій державі. Тому питання детально щодо динаміки не розглядалося, але протягом місяця, я думаю, що це такий буде ще достатньо сирий зріз. Потрібно подивитися хоча б протягом кварталу, якому будемо мати мати динаміку", - сказала вона.

Водночас Ірина Фріз зауважила, що ухвалення відповідної постанови було цілком виправданим кроком, який допоможе відновити зв’язки українцям, які виїздили до набуття повноліття із родинами, які залишились в Україні.

"Разом з тим, я вважаю, що це була цілком виправдана норма, вона є потрібною, адже вона буде мати в перспективі, в тому числі і вплив на те, що ми спостерігаємо зараз в старшій школі. За тим, що ми спостерігаємо зараз відносно зниження кількості молодих людей, які залишаються в Україні і на навчання до вишів безпосередньо українських. Тому я думаю, що ось цей крок щодо можливості перетину кордону 18-22, хоча я вважаю, що бажано було б зробити його до 24, є цілком виправданим кроком, який з часом доведе свою, скажімо, не загрозу питання мобілізації, а навпаки відновить ті зв'язки, які потребують і родини, і молоді українці, які з тої чи іншої причини на законних підставах сьогодні знаходяться за кордоном", - зауважила народна депутатка.