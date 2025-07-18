Ми готові до співпраці з Польщею, зокрема поставити крапку в питаннях ексгумацій, - голова УІНП Алфьоров

Про це в ефірі Еспресо сказав голова Інституту національної пам'яті України, майор запасу ЗСУ Олександр Алфьоров.

"Відносини між Польщею та Україною - це в багатьох аспектах політична історія. І ми, говорячи про національну пам'ять, маємо вже сьогодні визнавати, що, наприклад, Волинська трагедія - це частина їхньої політичної пам'яті, частина їхнього державницького міфу, і він був сформований на наших очах. І це сьогодні необхідно виправляти", - зазначив Алфьоров.

За словами голови Інституту національної пам'яті України, нам потрібно донести до наших друзів і союзників у Польщі, що Україна готова поставити крапку в питанні ексгумацій.

"Чи готові до цього польські політики - я не знаю. Адже ситуація виглядає так, що ті цифри, які в певних колах слугували фактажем - 100 тисяч, 200 тисяч - уже підважені конкретнішими підрахунками щодо місць, де мають проходити ексгумації.

Ми не знаємо, чи справді польська сторона, окрім гучних гасел, готова робити кроки на паритетній основі - такі, які ми також пропонуємо їм щодо ексгумації наших могил", - сказав Алфьоров.

Голова Інституту національної пам'яті України також додав, що це складна історія, і сьогодні, говорячи про майбутнє, ми маємо опиратись на минуле. Але, звісно, не жити минулим заради майбутнього.

"Ми також говоримо про те, що в серпні цього року виповнюється 105 років із дня спільної перемоги польсько-української армії над росіянами. Тоді українські війська допомогли польським зберегти державу, зберегти Варшаву - саме такі історії об'єднують. Такі події дають можливість для горизонтального діалогу, для розмов, для обміну. І, зрештою, саме такі історії спільних перемог свідчать про наше спільне майбутнє.

Спільні трагедії двох сусідніх народів мають формувати ту пам'ять, до якої потрібно повертатись, щоб разом співпереживати, розуміти й не допустити подібного в майбутньому.

Це дуже важка історія, але ми пройдемо її з гідністю. Я переконаний, що сьогодні синьо-жовті барви, які стали у світі символом боротьби за незалежність і свободу, допоможуть нам знайти більше точок дотику", - зауважив Алфьоров.

Голова Інституту національної пам'яті України наголосив, що не може бути спільного підручника історії у двох різних країн.

"Свого часу так намагалися зробити росіяни в епоху Януковича - написати спільний підручник російсько-української історії. Але жодного спільного підручника не може існувати, бо ми - різні", - резюмував Алфьоров.