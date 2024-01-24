"Ми не можемо залишити, як є": Терехов після останніх обстрілів Харкова ініціював перейменування вулиці Пушкінської

Про це Терехов повідомив у телеграм-каналі.

"До вчорашнього дня я не поспішав з рішенням змінити назву вулиці Пушкінської. Я, як і багато харків'ян, завжди відчував, що Пушкін - це не про сучасну Росію, не про ту реальність, яку путінський режим намагається насаджувати, використовуючи велич історичних постатей для своєї вигоди", - написав він.

Мер Харкова зауважив, що після ворожих ударів по місту й того, як росіяни забрали життя невинних цивільних "ми бачимо реальну ціну таких рішень".

"І тому я вважаю, що ми не можемо залишити все, як є. Я пропоную дати вулиці ім'я нашого великого земляка - Григорія Сковороди. Людини, чия філософія життя та свободи була в корені протилежною імперським амбіціям. Він учив нас цінувати життя та свободу кожної людини, і ці принципи є найкращою відповіддю на виклики, з якими ми зараз стикаємося", - обґрунтував свою пропозицію Терехов.