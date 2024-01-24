"Ми не можемо залишити, як є": Терехов після останніх обстрілів Харкова ініціював перейменування вулиці Пушкінської
Міський голова Харкова Ігор Терехов ініціював перейменування вулиці Пушкінської після останніх російських ударів по місту. Він пропонує назвати її на честь Григорія Сковороди
Про це Терехов повідомив у телеграм-каналі.
"До вчорашнього дня я не поспішав з рішенням змінити назву вулиці Пушкінської. Я, як і багато харків'ян, завжди відчував, що Пушкін - це не про сучасну Росію, не про ту реальність, яку путінський режим намагається насаджувати, використовуючи велич історичних постатей для своєї вигоди", - написав він.
Мер Харкова зауважив, що після ворожих ударів по місту й того, як росіяни забрали життя невинних цивільних "ми бачимо реальну ціну таких рішень".
"І тому я вважаю, що ми не можемо залишити все, як є. Я пропоную дати вулиці ім'я нашого великого земляка - Григорія Сковороди. Людини, чия філософія життя та свободи була в корені протилежною імперським амбіціям. Він учив нас цінувати життя та свободу кожної людини, і ці принципи є найкращою відповіддю на виклики, з якими ми зараз стикаємося", - обґрунтував свою пропозицію Терехов.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.49 Купівля 37.49Продаж 38.14
- EUR Купівля 40.78Продаж 41.73
- Актуальне
- Важливе