Росіяни втретє за добу вдарили по Харкову: серед поранених – 4-річна дитина

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вибухи в Харкові пролунали близько 22-ї години. За попередніми даними – три влучання. Зокрема, окупанти влучили в освітню установу, пошкоджена житлова інфраструктура, загорілося авто.

На місце події виїхали профільні служби.

О 23:05 Синєгубов написав, що медики надають допомогу чотирьом пораненим, серед них – чотирирічна дитина. На щастя, загрози життю дитини немає. Двох жінок шпиталізували, вони у стані середньої тяжкості. Ще одному чоловіку надали допомогу на місці, його стан легкий.

Мер Харкова Ігор Терехов наголосив, що росіяни знову вдарили по житловій забудові.

"Жодного військового обʼєкту там немає. Виключно житлові будинки, або цивільна інфраструктура, на кшталт магазинів, лікарень, аптек тощо", – написав він.

О 22:43 він повідомив, що попередньо внаслідок удару постраждало 7 містян, але цифра ще може уточнюватися.

Через годину керівник облпрокуратури Олександр Фільчаков заявив Суспільному, що кількість поранених збільшилась до 9.

Харківська медіагрупа "Накипіло" написала у телеграм про те, що постраждала журналістка з їхнього видання Анна Мʼясникова. Вона отримала осколкове поранення та перелам ноги.

"Цей день став ще важчим. Одна з ушпиталених — наша колега Анна Мʼясникова. У неї осколок у нозі й перелам, медики її оперуватимуть", - йдеться у повідомленні.

Колеги журналісти розповідають, що Мʼясникова поверталась додому, коли ракета прилетіла неподалік неї.

"Вона записувала для нас інформацію з місця прильоту, але пролунав другий вибух. Крик, аудіо перервалось. Це до слова про воєнні обʼєкти і те, що російська терористична армія не бʼє по цивільних. Вечір, серце Харкова, цивільні люди", - додали журналісти.