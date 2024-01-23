Нічна атака по Харкову: пошкоджено житловий будинок
Після 4 години ранку 23 січня росіяни завдали серію ударів по Харкову, пошкоджено житловий будинок
Про це повідомив голова військової адміністрації Харківської області Олег Синєгубов
"Окупанти завдають ударів по Харкову", - йдеться у повідомленні. Згодом очільник ОВА додав, що пошкоджено приватний будинок.
Міський голова Харкова Ігор Терехов, написав, що у Харкові "серія вибухів".
Пізніше Терехов повідомив про один пошкоджений будинок внаслідок ворожих ударів.
За його словами, інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. На місці працюють усі відповідні служби, обстежують район прильотів.
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