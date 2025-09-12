"Ми заплатимо трильйонами доларів збитків за тривале онлайн-навчання", – Лісовий

Про це він сказав на Саміті перших леді і джентельменів, повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Виклик пандемії всьому світу дав величезний урок, і ми заплатимо мільярдами, трильйонами доларів збитків за тривале онлайн-навчання. І ці розрахунки дає Світовий банк, ми розуміємо, скільки заплатимо за ці освітні втрати. Але водночас освіта вже ніколи не буде такою, якою була, тому що в онлайн-форматах є свої переваги", – заявив очільник МОН.

За його словами, майбутнє освіти є в якісній виваженій комбінації навчання онлайн та офлайн.

"Фактично це буде школа, фізичний простір, у центрі якої буде розташована онлайн-платформа, яка буде дозволяти більше свободи для дітей, але обовʼязково виводити їх на офлайнову складову – там, де ми здобуваємо мʼякі навички", – пояснив Лісовий.

Він зауважив: нині близько 300 тис. українських дітей навчаються за кордоном.

Міністр також наголосив, що на рівні уряду слід прораховувати всі сценарії (пандемію, війну, економічну кризу зокрема), аби розбудувати інфраструктуру, "у центрі якої стоїть освіта, тобто – майбутнє".

"І друга складова – це гнучкість мислення, підходів організаційних. Гнучкість мислення як на рівні міністерства, які управляють системою освіти… так і на рівні локальному – школи, адміністрування, вчителя, який може змінювати свої підходи й володіти багатьма інструментами, аби забезпечити освіту за будь-яких обставин", – додав він.