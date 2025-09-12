Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство "Ми заплатимо трильйонами доларів збитків за тривале онлайн-навчання", – Лісовий

Дар'я Куркіна
12 вересня, 2025 п'ятниця
09:02
Суспільство Оксен Лісовий

Міністр освіти й науки України Оксен Лісовий заявив, що пандемія дала усьому світу великий урок, і за тривале дистанційне навчання доведеться заплатити трильйонами доларів

Зміст

Про це він сказав на Саміті перших леді і джентельменів, повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Виклик пандемії всьому світу дав величезний урок, і ми заплатимо мільярдами, трильйонами доларів збитків за тривале онлайн-навчання. І ці розрахунки дає Світовий банк, ми розуміємо, скільки заплатимо за ці освітні втрати. Але водночас освіта вже ніколи не буде такою, якою була, тому що в онлайн-форматах є свої переваги", – заявив очільник МОН.

За його словами, майбутнє освіти є в якісній виваженій комбінації навчання онлайн та офлайн.

"Фактично це буде школа, фізичний простір, у центрі якої буде розташована онлайн-платформа, яка буде дозволяти більше свободи для дітей, але обовʼязково виводити їх на офлайнову складову – там, де ми здобуваємо мʼякі навички", – пояснив Лісовий.

Він зауважив: нині близько 300 тис. українських дітей навчаються за кордоном.

Міністр також наголосив, що на рівні уряду слід прораховувати всі сценарії (пандемію, війну, економічну кризу зокрема), аби розбудувати інфраструктуру, "у центрі якої стоїть освіта, тобто – майбутнє".

"І друга складова – це гнучкість мислення, підходів організаційних. Гнучкість мислення як на рівні міністерства, які управляють системою освіти… так і на рівні локальному – школи, адміністрування, вчителя, який може змінювати свої підходи й володіти багатьма інструментами, аби забезпечити освіту за будь-яких обставин", – додав він. 

  • У 2025-2026 навчальному році майже 2,3 млн учнів здобуватимуть освіту в очному форматі, коли дистанційно навчатимуться на 103 тис. менше школярів, ніж торік – близько 1,2 млн.
Новини
Україна
освіта
пандемія
дистанційне навчання
Коронавірус
COVID-19
