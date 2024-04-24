Міненерго пояснило українцям, як споживати електрику, щоб енергосистема залишалася стабільною
У Міненерго порадили українцям, як користуватися енергоприладами, щоб українська енергетична система краще переносила навантаження
Про це пресслужба Міненерго повідомила в Telegram.
Там зазначили, що українська енергосистема пережила низку масованих російських атак.
У Міненерго наголосили, що енергетики роблять усе можливе, щоб українці були зі світлом, але і самі громадяни можуть допомогти.
- Зокрема радять у пікові години: вранці з 7:00 до 10:00 і ввечері з 19:00 до 22:00 одночасно не користуватися потужними електроприладами (пральною машиною, електроплитою, чайником, пилососом, праскою).
- Користуватися пральною машиною та бойлером вночі.
- Вимикати світло в порожніх приміщеннях.
- Використовувати енергоефективні лампи потужністю не більше 10 Вт.
- Заряджати павербанки та акумулятори вночі чи вдень, оминаючи час пікового споживання.
- 23 квітня повідомлялось, що на Дніпрогес у Запоріжжі після російської ракетної атаки 22 березня досі триває розбір завалів та демонтаж. Про відновлення енергетичної складової роботи ГЕС наразі не йдеться.
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