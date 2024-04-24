Міненерго пояснило українцям, як споживати електрику, щоб енергосистема залишалася стабільною

Про це пресслужба Міненерго повідомила в Telegram.

Там зазначили, що українська енергосистема пережила низку масованих російських атак.

У Міненерго наголосили, що енергетики роблять усе можливе, щоб українці були зі світлом, але і самі громадяни можуть допомогти.

Зокрема радять у пікові години: вранці з 7:00 до 10:00 і ввечері з 19:00 до 22:00 одночасно не користуватися потужними електроприладами (пральною машиною, електроплитою, чайником, пилососом, праскою).

Користуватися пральною машиною та бойлером вночі.

Вимикати світло в порожніх приміщеннях.

Використовувати енергоефективні лампи потужністю не більше 10 Вт.

Заряджати павербанки та акумулятори вночі чи вдень, оминаючи час пікового споживання.