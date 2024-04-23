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На Дніпрогес триває розбір завалів і демонтаж, про відновлення енергетичної складової наразі не йдеться, - голова Запорізької ОВА

23 квітня, 2024 вiвторок
17:52
Війна з Росією Дамба ДніпроГЕС, Запоріжжя

На Дніпрогес у Запоріжжі після російської ракетної атаки 22 березня досі триває розбір завалів та демонтаж. Про відновлення енергетичної складової роботи ГЕС наразі не йдеться

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. 

Він зазначив, що наразі не можна говорити про строки відновлення гідроелектростанції, адже ще не завершено роботи із розбору руйнувань, спричинених ракетним обстрілом. 

"Наразі продовжуються демонтажні роботи розбору завалів після тієї ракетної атаки, яку ворог здійснив на Дніпрогес. Всього з початку року більш ніж 20 ракет прилетіло в Дніпрогес, тому руйнування вкрай масштабні і сьогодні ми не говоримо взагалі про відновлення енергетичної складової сьогодні ми говоримо лише про відновлення логістичної складової", - сказав він. 

Після обстрілу і руйнування дорожнього полотна Дніпрогес, замість двох смуг руху там наразі працює лише одна. Тож нині це є пріоритетом відновлення, сказав очільник області. 

"Сьогодні Дніпрогес функціонує в частині логістики лише в одну полосу руху, раніше це було дві. Також ми бачимо тенденцію про те, що вже Укренерго укладає договори з підрядними організаціями, які будуть проектувати відновлення і безпосередньо здійснювати це відновлення, тож сьогодні зарано говорити про строки, але всі зацікавлені в тому, щоб максимально інтенсифікувати і пришвидшити виконання цих робіт", - зазначив Федоров. 

  • Російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні - Дніпрогес. Унаслідок обстрілу загинула людина. Також у річку потрапили нафтопродукти.
  • 25 березня в Укргідроенерго заявили, що для відновлення Дніпрогесу знадобляться роки.
  • За даними Міндовкілля, збитки довкіллю внаслідок ракетного обстрілу Дніпрогесу становлять понад 140 млн грн.
Теги:
Суспільство
Україна
Запоріжжя
Економіка
ракетний удар
Енергетика
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