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Міноборони посилило вимоги до м’яса птиці, риби та молочної продукції для ЗСУ

Катерина Ганжа
6 листопада, 2024 середа
18:49
Суспільство Продукти для військових

Міністерство оборони України посилило вимоги до якості м’яса птиці, риби та молочної продукції, які постачаються Збройним Силам України

Зміст

Про це повідомляє пресслужба відомства. 

У Міноборони розповіли, що під час проведення у військових частинах ЗСУ перевірок постачання харчових продуктів для потреб військовослужбовців було виявлено окремі випадки, коли постачальники доставляють заморожену курятину з надмірною часткою вологи.

"У відповідь на це Міноборони встановило вимоги щодо масової частки вологи, яка залишається після розморожування замороженого м’яса птиці, а також масової частки глазурі в замороженій рибі. Також міністерство заборонило постачання ЗСУ молочної та кисломолочної продукції, виготовленої не з коров’ячого або овечого молока", - йдеться у повідомленні.

Відповідні зміни до "‎Опису продуктів за Каталогом продуктів харчування" затвердив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

"‎Ми прагнемо забезпечити наших військовослужбовців не лише достатньою кількістю харчових продуктів, а й гарантувати їхню якість та безпеку. Вдосконалення вимог до харчування – це важливий крок на шляху до підвищення стандартів забезпечення наших військових"‎, – зазначив Кліменков.

  • Міноборони анонсувало оновлення й розширення асортименту сухпайків для військових.
  • Міністерство оборони України встановило вимоги до калорійності основних продуктів, які постачаються для потреб ЗСУ. 
  • З 2025 року для Збройних сил України збільшать закупівлі сезонних фруктів та овочів, зокрема кабачків, томатів, картоплі, капусти, яблук тощо. 
Теги:
Новини
Україна
Міністерство оборони
ЗСУ
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