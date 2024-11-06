Міноборони посилило вимоги до м’яса птиці, риби та молочної продукції для ЗСУ
Міністерство оборони України посилило вимоги до якості м’яса птиці, риби та молочної продукції, які постачаються Збройним Силам України
Про це повідомляє пресслужба відомства.
У Міноборони розповіли, що під час проведення у військових частинах ЗСУ перевірок постачання харчових продуктів для потреб військовослужбовців було виявлено окремі випадки, коли постачальники доставляють заморожену курятину з надмірною часткою вологи.
"У відповідь на це Міноборони встановило вимоги щодо масової частки вологи, яка залишається після розморожування замороженого м’яса птиці, а також масової частки глазурі в замороженій рибі. Також міністерство заборонило постачання ЗСУ молочної та кисломолочної продукції, виготовленої не з коров’ячого або овечого молока", - йдеться у повідомленні.
Відповідні зміни до "Опису продуктів за Каталогом продуктів харчування" затвердив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.
"Ми прагнемо забезпечити наших військовослужбовців не лише достатньою кількістю харчових продуктів, а й гарантувати їхню якість та безпеку. Вдосконалення вимог до харчування – це важливий крок на шляху до підвищення стандартів забезпечення наших військових", – зазначив Кліменков.
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