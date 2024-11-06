Міноборони посилило вимоги до м’яса птиці, риби та молочної продукції для ЗСУ

Про це повідомляє пресслужба відомства.

У Міноборони розповіли, що під час проведення у військових частинах ЗСУ перевірок постачання харчових продуктів для потреб військовослужбовців було виявлено окремі випадки, коли постачальники доставляють заморожену курятину з надмірною часткою вологи.

"У відповідь на це Міноборони встановило вимоги щодо масової частки вологи, яка залишається після розморожування замороженого м’яса птиці, а також масової частки глазурі в замороженій рибі. Також міністерство заборонило постачання ЗСУ молочної та кисломолочної продукції, виготовленої не з коров’ячого або овечого молока", - йдеться у повідомленні.

Відповідні зміни до "‎Опису продуктів за Каталогом продуктів харчування" затвердив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

"‎Ми прагнемо забезпечити наших військовослужбовців не лише достатньою кількістю харчових продуктів, а й гарантувати їхню якість та безпеку. Вдосконалення вимог до харчування – це важливий крок на шляху до підвищення стандартів забезпечення наших військових"‎, – зазначив Кліменков.