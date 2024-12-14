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Міноборони пропонує впровадити "данську модель" для фінансування виробників тилового майна

Катерина Ганжа
14 грудня, 2024 субота
12:29
Суспільство Міністерство оборони України

Міністерство оборони України працює над розширенням механізмів фінансування виробників тилового майна за кошти іноземних партнерів. Один із ключових шляхів – масштабування "данської моделі", що може стати важливим фактором прискорення постачання тилового майна Силам оборони

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Про це заявив директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський під час засідання Наглядової ради Агенції НАТО з підтримки та постачання (NSPA), передає пресслужба Міноборони. 

За словами Канєвського, цей механізм довів свою ефективність і став прикладом інноваційного підходу до закупівель в умовах воєнного стану.

"Данська модель" передбачає пряме фінансування українських оборонних підприємств урядами інших країн, що дозволяє одночасно посилювати обороноздатність та підтримувати економіку. Завдяки цьому підходу вже профінансовано виробництво критично важливого озброєння, зокрема самохідних артилерійських установок "Богдана". Ми прагнемо масштабувати цей досвід на нові проєкти з країнами-партнерами, щоб ще більше наблизити нашу перемогу", - наголосив він.

Канєвський також відзначив важливість імплементації рекомендацій Стратегічного огляду оборонних закупівель, зокрема щодо створення реєстру українських виробників оборонної продукції та їх сертифікації в реєстрі NSPA.

Окрім цього, директор Департаменту політики закупівель Міноборони підкреслив зацікавленість України у приєднанні до нових партнерств, створених в межах NSPA, та висловив готовність до подальшої співпраці з метою зміцнення обороноздатності нашої держави.

  • Міністерство оборони та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України уклали низку угод з міністерством оборони Данії, в яких чітко визначено проєкти і терміни фінансування та поставок озброєння. 
Теги:
Новини
Україна
зброя
Міністерство оборони
Війна з Росією
Військові новини
зброя для України
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