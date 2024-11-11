САУ, дрони та ракети: Україна уклала низку угод із міноборони Данії щодо закупівлі зброї
Міністерство оборони та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України уклали низку угод з міністерством оборони Данії, в яких чітко визначено проєкти і терміни фінансування та поставок озброєння
Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.
Як зазначається, ці угоди фіналізують домовленості, зафіксовані в Листі про наміри, який був підписаний наприкінці вересня в Києві.
Зокрема, вони передбачають низку закупівель в українських оборонних компаній на загальну суму приблизно 535 млн євро. Джерелами фінансування виступають уряди Данії, Швеції та відсотки від заморожених російських активів.
Як повідомив директор Департаменту політики закупівель Гліб Канєвський, за результатами угод українські виробники озброєння та техніки, як державні, так і приватні, поставлять ЗСУ самохідні артилерійські установки, ударні безпілотники, протитанкову зброю та ракетне озброєння.
"Данія першою розпочала закупівлю озброєння безпосередньо у наших оборонних підприємств. "Данська модель" співпраці - не лише солідарність, а й рішучість у підтримці нашої боротьби за свободу та суверенітет", - наголосив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.
За словами ще однієї заступниці голови Міноборони Ганни Гвоздяр, підписані угоди дозволять пришвидшити постачання необхідного озброєння нашим військовим, зміцнюючи українську економіку в умовах російської агресії.
"Для нас надзвичайно важливо мати такого надійного союзника, як Данія", - наголосила Гвоздяр.
Міноборони зазначає, що завдяки "данській моделі", яка передбачає пряме фінансування виробників, Україна вже отримала 50 млн євро. За ці кошти було профінансовано виробництво самохідних артилерійських установок «Богдана» для ЗСУ.
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