САУ, дрони та ракети: Україна уклала низку угод із міноборони Данії щодо закупівлі зброї

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Як зазначається, ці угоди фіналізують домовленості, зафіксовані в Листі про наміри, який був підписаний наприкінці вересня в Києві.

Зокрема, вони передбачають низку закупівель в українських оборонних компаній на загальну суму приблизно 535 млн євро. Джерелами фінансування виступають уряди Данії, Швеції та відсотки від заморожених російських активів.

Як повідомив директор Департаменту політики закупівель Гліб Канєвський, з‎а результатами угод українські виробники озброєння та техніки, як державні, так і приватні, поставлять ЗСУ самохідні артилерійські установки, ударні безпілотники, протитанкову зброю та ракетне озброєння.

"Данія першою розпочала закупівлю озброєння безпосередньо у наших оборонних підприємств. "Данська модель" співпраці - не лише солідарність, а й рішучість у підтримці нашої боротьби за свободу та суверенітет", - наголосив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

За словами ще однієї заступниці голови Міноборони Ганни Гвоздяр, підписані угоди дозволять пришвидшити постачання необхідного озброєння нашим військовим, зміцнюючи українську економіку в умовах російської агресії.

"Для нас надзвичайно важливо мати такого надійного союзника, як Данія", - наголосила Гвоздяр.

Міноборони зазначає, що завдяки "данській моделі", яка передбачає пряме фінансування виробників,‎ Україна вже отримала 50 млн євро. За ці кошти було профінансовано виробництво самохідних артилерійських установок «‎Богдана»‎ для ЗСУ.