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САУ, дрони та ракети: Україна уклала низку угод із міноборони Данії щодо закупівлі зброї

Світлана Кравченко
11 листопада, 2024 понедiлок
11:51
Світ Україна і Данія

Міністерство оборони та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України уклали низку угод з міністерством оборони Данії, в яких чітко визначено проєкти і терміни фінансування та поставок озброєння

Зміст

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Як зазначається, ці угоди фіналізують домовленості, зафіксовані в Листі про наміри, який був підписаний наприкінці вересня в Києві. 

Зокрема, вони передбачають низку закупівель в українських оборонних компаній на загальну суму приблизно 535 млн євро. Джерелами фінансування виступають уряди Данії, Швеції та відсотки від заморожених російських активів.

Як повідомив директор Департаменту політики закупівель Гліб Канєвський, з‎а результатами угод українські виробники озброєння та техніки, як державні, так і приватні, поставлять ЗСУ самохідні артилерійські установки, ударні безпілотники, протитанкову зброю та ракетне озброєння.

"Данія першою розпочала закупівлю озброєння безпосередньо у наших оборонних підприємств. "Данська модель" співпраці - не лише солідарність, а й рішучість у підтримці нашої боротьби за свободу та суверенітет", - наголосив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

За словами ще однієї заступниці голови Міноборони Ганни Гвоздяр, підписані угоди дозволять  пришвидшити постачання необхідного озброєння нашим військовим, зміцнюючи українську економіку в умовах російської агресії. 

"Для нас надзвичайно важливо мати такого надійного союзника, як Данія", - наголосила Гвоздяр.

Міноборони зазначає, що завдяки "данській моделі", яка передбачає пряме фінансування виробників,‎ Україна вже отримала 50 млн євро. За ці кошти було профінансовано виробництво самохідних артилерійських установок «‎Богдана»‎ для ЗСУ.

  • Нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі понад 800 західних компаній залучені до виробництва зброї для української армії.
  • 18 жовтня уряд Данії оголосив про виділення Україні 21-го пакету військової допомоги на суму 2,4 млрд данських крон (близько 321,8 млн євро).
Теги:
Новини
Україна
зброя
Міністерство оборони
Данія
Війна з Росією
Військові новини
Економіка
зброя для України
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