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Головна Світ Данія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на €321,8 млн

Данія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на €321,8 млн

Марія Науменко
18 жовтня, 2024 п'ятниця
17:28
Світ Данія

Уряд Данії оголосив про виділення Україні 21-го пакету військової допомоги на суму 2,4 млрд данських крон (близько 321,8 млн євро)

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Про це повідомило міністерство оборони Данії.

Пакет передбачає закупівлю нового озброєння та військової техніки через Промисловий фонд, передачу обладнання з данського оборонного арсеналу, а також спільні закупівлі систем протиповітряної оборони з Німеччиною.

"21-й пакет допомоги покликаний надати якомога більше військової підтримки для задоволення нагальних потреб українців, водночас підтримуючи амбіції Данії підтримувати довгостроковий розвиток оборонних спроможностей України. Водночас уряд працює над тим, щоб прийняти рішення щодо подальших закупівель безпосередньо в української оборонної промисловості, в тому числі у сфері безпілотників", - заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Пакет допомоги також передбачає індивідуальні пожертви з оборонного запасу та збільшення рамок для тренувальних заходів. Крім того, Данія збільшить внески до Британського міжнародного фонду для України. 

"Боротьба України - це боротьба всієї вільної Європи. Саме тому я радий, що ми, разом з близькими європейськими союзниками, знову забезпечуємо нагальні потреби України. Це стосується не в останню чергу внеску пакета в протиповітряну оборону, яка необхідна Україні для захисту від масованих ракетних атак Росії, спрямованих, серед іншого, на критично важливу енергетичну інфраструктуру", - наголосив міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен.

Він підкреслив, що Данія готова підтримувати "здатність України захищати себе від незаконних і жорстоких атак Росії стільки часу, скільки буде необхідно".

  • Раніше міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен оголосив про плани створення спеціального інвестиційного фонду для розвитку української оборонної промисловості.
     
Теги:
Україна
Росія
політика
Данія
Війна з Росією
допомога Україні
підтримка України
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