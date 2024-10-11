Данія ініціює створення інвестиційного фонду для розвитку українського ОПК

Про це повідомляє Bloomberg.

За його словами, виробництво зброї в Європі та США "занадто повільне", і Україна могла б озброїтися набагато швидше, якби виробляла більше військової техніки у своїй країні.

Поульсен зазначив, що переміщення виробництва в Україну дозволить скоротити терміни постачання зброї з років до місяців.

Він додав, що Данія вже активно направляє кошти безпосередньо українським підприємствам ОПК, і тепер планує залучити додатковий капітал.

"За останні роки ми здійснили багато ініціатив щодо збільшення виробництва різного військового обладнання, - зауважив Поульсен. - Але в цілому, ми ще не досягли такої ж швидкості у виробництві військової техніки, як в Україні".

Як стверджує Поульсен, до кінця року уряд Данії планує створити фонд, який об'єднає державні та приватні інвестиції для розширення та вдосконалення українських підприємств з виробництва зброї. Інвестори отримають частку у власності на українських підприємствах, доступ до технологій та змогу створювати спільні підприємства.

За словами очільника оборонного відомства Данії, данська стратегія не призведе до скорочення робочих місць в інших країнах, а навпаки, сприятиме співпраці та обміну досвідом між європейськими та українськими компаніями.

"Ми стоїмо перед історичним переозброєнням як данської, так і європейської оборони, - наголосив Поульсен. - Ми побачимо, що в європейській оборонній промисловості буде створено багато робочих місць".