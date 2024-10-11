Данія ініціює створення інвестиційного фонду для розвитку українського ОПК
Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен оголосив про плани створення спеціального інвестиційного фонду для розвитку української оборонної промисловості
Про це повідомляє Bloomberg.
За його словами, виробництво зброї в Європі та США "занадто повільне", і Україна могла б озброїтися набагато швидше, якби виробляла більше військової техніки у своїй країні.
Поульсен зазначив, що переміщення виробництва в Україну дозволить скоротити терміни постачання зброї з років до місяців.
Він додав, що Данія вже активно направляє кошти безпосередньо українським підприємствам ОПК, і тепер планує залучити додатковий капітал.
"За останні роки ми здійснили багато ініціатив щодо збільшення виробництва різного військового обладнання, - зауважив Поульсен. - Але в цілому, ми ще не досягли такої ж швидкості у виробництві військової техніки, як в Україні".
Як стверджує Поульсен, до кінця року уряд Данії планує створити фонд, який об'єднає державні та приватні інвестиції для розширення та вдосконалення українських підприємств з виробництва зброї. Інвестори отримають частку у власності на українських підприємствах, доступ до технологій та змогу створювати спільні підприємства.
За словами очільника оборонного відомства Данії, данська стратегія не призведе до скорочення робочих місць в інших країнах, а навпаки, сприятиме співпраці та обміну досвідом між європейськими та українськими компаніями.
"Ми стоїмо перед історичним переозброєнням як данської, так і європейської оборони, - наголосив Поульсен. - Ми побачимо, що в європейській оборонній промисловості буде створено багато робочих місць".
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У неділю, 29 вересня, міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен під час візиту до Києва домовився з міністром оборони України Рустемом Умєровим та міністром з питань стратегічних галузей промисловості Германом Сметаніним про продовження співпраці щодо закупівель в українських оборонних компаній на суму близько 4,2 мільярда данських крон (близько 361 млн євро).
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