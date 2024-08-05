Міноборони виявило три підробки застосунку "Резерв+"
Міністерство оборони України станом на 5 серпня виявило три підроблені веб-застосунки "Резерв+"
Про це в етері телемарафону поінформувала заступниця міністра оборони України з питань цифрових трансформацій Катерина Черногоренко.
"Центр реагування кіберінцидентів Міністерства оборони виявив три підробні веб-застосунки Резерв+. Сайти були виявлені на етапі створення, розсилка ще не почалася. Ми встигли вчасно. Наші спеціалісти виявили цю загрозу, і ми дуже оперативно вирішили повідомити про неї нашим громадянам, щоб люди не втрачали пильність і знали, як розпізнати цю підробку", - розповіла вона.
Заступниця також розповіла про ознаки фейкового застунку: зокрема, перед його завантаженням необхідно перевіряти, чи розробником є Міноборони України.
"Користувачам, насамперед, варто звернути увагу на адресний рядок. Резерв+ завантажується за офіційним посиланням з ім'ям mod.gov.ua. Там є лінк на застосунок в App store і Google play market. І ми наполегливо радимо не переходити за посиланнями, що імітують цю назву, але закінчуються на інші додаткові імена типу top, website, org тощо. При завантаженні застосунку просимо перевіряти, що розробником є саме Міністерство оборони України", - підкреслила Черногоренко.
За її словами, підроблені застосунки створюють з метою збору персональних даних українських військовозобовʼязаних, щоб використовувати їх в інформаційно-психологічних операціях РФ для дискредитації Міноборони.
- 4 серпня повідомляли, що росіяни намагаються збирати персональні дані українців через фейкові застосунки, схожі на Резерв+.
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