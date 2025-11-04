Міноборони затвердило критерії для визначення підприємств ОПК як критично важливих

Про це повідомила пресслужба відомства.

"Критерії, затверджені наказом Міноборони, зберігають чинний підхід до визначення таких підприємств. Для суб’єктів господарювання, які вже отримали статус підприємства, що має важливе значення для національної економіки та строк дії цього статусу не сплив, не потрібно здійснювати жодних додаткових дій або вносити зміни до документів", – зауважують у міністерстві.

Критерії для визнання підприємства критично важливим, що дозволять йому забронювати 100% працівників:

виконання державного контракту (договору) у сфері оборони або участь у його виконанні на підставі договорів, у тому числі зовнішньоекономічних. Обсяг виробництва продукції оборонного призначення має становити понад 50% загального обсягу підприємства за останній звітний період.



Отримання державної фінансової підтримки у вигляді грантів відповідно до постанови Кабміну "Деякі питання забезпечення розвитку інновацій та технологій для потреб оборони".



Виконання функцій уповноваженого суб’єкта управління об’єктами державної власності, який здійснює регулювання, контроль і координацію діяльності підприємств ОПК.



Водночас ті підприємства чи установи в сфері ОПК, які не відповідають визначеним критеріям, можуть отримати статус важливих для національної економіки та забронювати до 50% військовозобовʼязаних працівників – якщо відповідають щонайменше трьом із таких вимог:

Виконання державних контрактів у сфері оборони.



Залучення до виконання оборонних замовлень за договорами, зокрема зовнішньоекономічними.



Включення до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів.



Участь у реалізації державних цільових програм у сферах авіабудування чи космічної діяльності.



Участь у реалізації програм розвитку оборонно-промислового комплексу, впровадженні нових технологій, розширенні виробничих потужностей.



Здійснення виробництва товарів, виконання робіт або надання послуг, що використовуються підприємствами ОПК для виготовлення продукції оборонного призначення.

Міноборони офіційно приймає документи від підприємств для визначення їхнього статусу на електронну пошту [email protected].