"Міноборони збиратиме дані про школярів 2008 року народження для реєстру призовників": МОН спростувало фейк

Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

Вказано, що у листі, який, мовляв, підписав заступник міністра освіти і науки України зазначено, що Міноборони та МОН збиратимуть дані про школярів 2008 року народження для виконання нібито розпорядження кабміну "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів".

"Це фейк. Міністерство не надсилало листа з таким змістом. Ворог регулярно проводить інформаційні операції в мережі, тож радимо ретельно перевіряти інформацію, звертатися до офіційних джерел і дбати про медіагігієну. Будьмо пильними!", - наголосили у відомстві.