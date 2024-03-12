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"Дітей-диверсантів готують у школах Сумщини": росіяни вигадали новий фейк

12 березня, 2024 вiвторок
19:54
Війна з Росією Росія продовжує продукувати фейки

Російська пропаганда вигадала новий безглуздий фейк, нібито у школах Сумщини готують дітей-диверсантів

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Ворожі ресурси поширюють брехливу інформацію, що "117 ОБрТрО почала завозити в школи Сумської області ящики з пістолетами, а з дітей готують диверсантів". Нібито командування бригади передбачає, що значна частина Сумщини перейде під контроль російських військ, а діти повинні дати росіянам бій. 

"Насправді це фейк рашистів, оскільки  до шкіл Сумщини не завозять ящики з пістолетами та не готують маленьких "диверсантів". Крім того, буцімто прогнози командування 117 ОБрТрО щодо окупації росіянами частини Сумщини — також безглузда брехня рашистів", - пише ЦПД.

Роспропаганда також поширює фото з офіційної сторінки бригади у Facebook. Насправді офіцери 117 ОБрТрО постійно проводять навчання з домедичної підготовки та стрільби з учнями загальноосвітніх шкіл Сум. 

"Поширюючи такі фейки, ворожа пропаганда намагається дискредитувати українських військових та посіяти панічні настрої у суспільстві", - додали у Центрі.

  • У вівторок, 12 березня, у Сумській ОВА спростували фейк про російський масований наступ на область, який ворог поширює в соцмережах.
Теги:
Суспільство
Україна
Росія
Сумщина
фейк
Військові новини
пропаганда
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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