"Дітей-диверсантів готують у школах Сумщини": росіяни вигадали новий фейк

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Ворожі ресурси поширюють брехливу інформацію, що "117 ОБрТрО почала завозити в школи Сумської області ящики з пістолетами, а з дітей готують диверсантів". Нібито командування бригади передбачає, що значна частина Сумщини перейде під контроль російських військ, а діти повинні дати росіянам бій.

"Насправді це фейк рашистів, оскільки до шкіл Сумщини не завозять ящики з пістолетами та не готують маленьких "диверсантів". Крім того, буцімто прогнози командування 117 ОБрТрО щодо окупації росіянами частини Сумщини — також безглузда брехня рашистів", - пише ЦПД.

Роспропаганда також поширює фото з офіційної сторінки бригади у Facebook. Насправді офіцери 117 ОБрТрО постійно проводять навчання з домедичної підготовки та стрільби з учнями загальноосвітніх шкіл Сум.

"Поширюючи такі фейки, ворожа пропаганда намагається дискредитувати українських військових та посіяти панічні настрої у суспільстві", - додали у Центрі.