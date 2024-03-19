Міжнародний Комітет захисту журналістів заступився за українських розслідувачів, затриманих у Польщі під час роботи

Заява розміщена на офіційній сторінці Комітету захисту журналістів (CPJ).

У комітеті згадують, що 27 лютого польська поліція затримала журналіста-розслідувача "Української правди" Михайла Ткача та оператора неподалік кордону, коли вони готували репортаж про торгівлю агропродукцією між Польщею та РФ за посередництвом Білорусі.

Також 7 березня польські правоохоронці затримали і депортували в Україну журналіста Юрія Конкевича та оператора Олександра Пілюка з редакції Район.in.ua, коли вони вели репортаж про вантажний рух на польсько-російському кордоні.

"CPJ стурбований тим, що Польща впродовж двох тижнів затримала чотирьох українських журналістів, які розслідували торгівлю країни з Росією", - заявила координаторка програм Committee to Protect Journalists для Європи та Центральної Азії Гульноза Саїд.

Вона також додала, що журналісти повинні мати можливість висвітлювати питання, що становлять суспільний інтерес, не боячись затримання чи депортації.