"Поліція своїми діями намагалася цензурувати журналістську роботу": редакція УП відреагувала на затримання Ткача у Польщі

Заява редакції УП опублікована у фейсбуці онлайн-видання.

"Українська правда" наголошує, що розуміє важливість дотримання правил безпеки та важливості процедур ідентифікації особи в прикордонній зоні. Журналісти також заявили, що поважають роботу правоохоронних органів сусідньої та дружньої до нас Польщі.

"Одночасно з цим просимо польських правоохоронців дотримуватися процедур, до яких їх зобов'язує національне законодавство. Вчорашні дії польської поліції стосовно керівника відділу журналістських розслідувань "Української правди" Михайла Ткача та відеографа Ярослава Бондаренка не були направлені на контроль та безпеку прикордонного регіону і мають ознаки перешкоджання журналістській роботі, втручання в неї разом з недотриманням процедур контролю особи", - йдеться у повідомленні.

В УП звернули увагу, що через добу після інциденту з журналістами польські правоохоронці так і не змогли пояснити причини та підстави їхнього затримання.

"Версії польської поліції постійно змінюються — від початкової, що ніхто нікого не затримував і "це фейкові новини" до намагань пояснити затримання мовним бар'єром та потребою установити особи й перевірити документи Також ми фіксуємо маніпуляції з боку польської поліції, нібито наші колеги знімали залізничну інфраструктуру (це не відповідає дійсності і правоохоронці мали змогу в цьому пересвідчитись, побачивши відео) та не мали дозволу на роботу в Польщі", - йдеться у повідомленні.

Редакція вважає, що поліція своїми діями намагалася цензурувати журналістську роботу, викликати серед українських журналістів, які працюють у Польщі, "стримуючий ефект".

"Також наголошуємо, що найголовнішим залишається факт того, що представники польської влади вдалися до неправомірних дій щодо утримання наших журналістів без законних на те санкцій та з порушенням базових прав людини. Перевірка особи не може тривати 4 години – на що є вироки польських судів. Польські правоохоронці згідно з процедурою журналістам про неї не повідомили, вони не назвали своїх імен, прізвищ і звань, не показали своїх посвідчень, не запросили перекладача, не видали документу про затримання з описом шляху оскарження дій правоохоронців", - пише УП.

Вирішити інцидент вийшло лише після втручання співробітників посольства та консульства України в Польщі.

"Заяви польської поліції зараз виглядають як спроби перекласти відповідальність на журналістів "Української правди". Усі вони жодним чином не виправдовують незаконне затримання та обшук наших колег. Редакція почала юридичні кроки у співпраці з польським адвокатом. Зі свого боку хочемо зазначити, що, попри ці обставини, ми плануємо опублікувати матеріал про транзит між Польщею та Білоруссю", - наголосили журналісти.

Михайла Ткача та Ярослава Бондар Ткача затримали в Польщі

Журналіста "Української правди" Михайла Ткача затримали в Польщі під час виконання службових обов'язків. Він разом з оператором знімав сюжет біля кордону з Білоруссю

Польські поліціянти під час затримання провели обшук машини, забрали картки пам’яті з камер, усі телефони та документи. Журналіста та оператора УП привезли в комендатуру поліції міста Лукув (Луків), де утримували щонайменше 4 години.

"Михайло та Ярослав кілька разів просили правоохоронців дати їм можливість подзвонити адвокату в Україні або дозволити скористатися послугами адвоката у Польщі. Під час допиту правоохоронці погрожували нашим колегам арештом на 14 днів, а також надіти на них кайданки", - заявили в "Українській правді".

Після допиту українцям повернули картки пам’яті. Втім з’ясувалося, що деякі відзняті матеріали були видалені. Також була пошкоджена підзарядка для акумуляторів.

Оператора Ярослава Бондаренка змусили підписати не зрозумілий йому документ польською мовою.