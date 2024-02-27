Журналіста Михайла Ткача затримали в Польщі

Про це він сам повідомив "Українській правді".

За словами Ткача, польські правоохоронці затримали їх разом з оператором, коли вони знімали матеріал про транзит продукції між Польщею та Росією і Білоруссю. Відзняті матеріали поляки частково видалили.

"Біля кордону Польщі з Білоруссю до нас під’їхали польські поліцейські й показали значок. Ми показали наші документи й посвідчення журналістські. Вони почали хапати наші камери, обшукувати", - розповів журналіст.

Далі Ткача разом з оператором відвезли в комендатуру, де забрали всі картки пам’яті з камер, телефони й документи. На допиті журналіст сказав, що знімав матеріал про те, як сільськогосподарська продукція йде з Росії та Білорусі в Польщу.

"Було видно, що представники польської спецслужби перелякалися. Вони почали мене запитувати, хто ще про це знає, чи знають про це українські можновладці, український уряд. Розпитували, хто наші джерела, як ми про це дізналися, скільки часу ми працюємо над цією темою", - розповів Ткач.

Фото: pravda.com.ua

За його словами, співробітники УП провели в комендатурі 4 години, там їх допитували не тільки поліцейські, а й представники спецслужби. При цьому не дозволяли ні з ким зв'язатися.

Під час обшуку поліцейські пошкодили підзарядку для акумуляторів. Після повернення карток пам'яті з'ясувалося, що частини матеріалів на них немає.

Крім того, українців розпитували, чи будуть вони розповідати публічно, що їх затримували.

"Ми обурені цією ситуацією, яку вдалося нормалізувати лише після розголосу та за підтримки посольства України в Польщі. Команда УП дякує послу та консулу за швидку реакцію та небайдужість", - сказала головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.