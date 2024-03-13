З Польщі депортували журналістів Район.in.ua, які знімали торгівлю з РФ
У Польщі затримали журналістів Район.in.ua, які фіксували на камеру торгівлю з Росією. Після вилучення усієї техніки їх депортували
Про це йдеться у повідомленні на сайті видання.
Зазначається, що редактора Юрія Конкевича та відеооператора Олександра Пілюка затримали 7 березня під час фіксації перетину кордону вантажними автомобілями між Калінінградською областю РФ та Республікою Польща.
"Згідно з редакційним завданням, журналісти мали дослідити тему вантажних перевезень, оцінити вантажопотік і з'ясувати, який транспорт використовується для перетину кордону – польський чи російський. Також планувалося поспілкуватися з очевидцями та експертами для оцінки масштабів такої торгівлі", - пише ЗМІ.
Однак по обіді 5-6 працівників правоохоронних органів затримали журналістів, відібравши в них два смартфони, два фотоапарати, особистий макбук, карти пам’яті, мікрофони, павербанки й селфі-палиці. Також вони без згоди українців обшукали їхнє авто й вилучили звідти редакційне майно, а саме ноутбук, три мікрофони, навушники, обладнання для світла.
Польські правоохоронці заявили, що журналісти занадто довго фотографували критичну інфраструктуру, а саме російські вагони скрапленого газу.
Журналісти розповіли, що їм вдалося побачити й зафіксувати, як російські зерно й газ ідуть до Польщі.
"Жодного блокпоста польських фермерів там ми не зустріли, натомість побачили вагони РЖД – Руской железной дорогі. Польська поліція затримала нас та вилучила майно, не повідомила консулу, не дала можливості зателефонувати до України, а Агенція внутрішньої безпеки назвала особами, які загрожують національній безпеці Польщі, та видворила", – розповідає журналіст Юрій Конкевич.
Редакція має намір оскаржувати рішення про депортацію, яке забороняє журналістам в'їзд на 5 років, і вимагатиме повернути вилучене коштовне майно.
Своєю чергою Національна спілка журналістів України відреагувала на інцидент і закликала закордонних колег захистити права медійників.
"НСЖУ висловлює свою солідарність із колегами й звертається із закликом втрутитися і захистити права українських журналістів до Асоціації польських журналістів (SDP) та Міжнародної і Європейської федерацій журналістів", - ідеться у повідомленні.
- Минулого місяця у Польщі затримали журналіста УП Михайла Ткача, який знімав сюжет про торгівлю з РФ і Білоруссю.
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