Модульні лікарні та лікування раку: Рада ратифікувала два договори між Україною та Францією

Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

За її словами, Рада сьогодні ратифікувала договір між урядами України та Франції щодо підтримки проєкту з облаштування модульних лікарень.

Йдеться про залучення французьких пільгових кредитів у розмірі 35 млн євро для модульних лікарень. Перелік медичних закладів, залучених до проєкту, визначає Кабмін.

Ратифікацію підтримали 316 депутатів.

Крім того, вона поінформувала, що Рада сьогодні ратифікувала ще один договір між Україною та Францією щодо підтримки проєкту з модернізації діагностики та лікування раку молочної залози.

Угода передбачає пільговий кредит на суму 11 621 200 євро на оснащення лікарень мамографами та іншим обладнанням. Перелік лікарень у межах проєкту визначає Кабмін.

Ратифікацію підтримали 313 депутатів.