ЄС планує виділити Україні до €40 млрд нових кредитів незалежно від участі США, - FT

Про це повідомляє Financial Times.

За словами трьох джерел у Брюсселі, ЄС розглядає альтернативний план, оскільки угорський уряд, відомий своїми проросійськими поглядами, намагається відкласти рішення до президентських виборів у США 5 листопада.

У виданні пояснили, що ЄС розглядає надання кредиту в розмірі від 20 до 40 мільярдів євро Україні до кінця 2024 року. Цей крок потребуватиме лише більшості голосів, що дозволить обійти вето Угорщини. Кошти призначені для підтримки фінансової стабільності України, яка, за даними Києва та МВФ, стикається з дефіцитом у 38 мільярдів доларів у 2025 році.

Остаточна сума буде встановлена Європейською комісією після консультацій з країнами-членами ЄС.

"Ми завжди можемо діяти самостійно", - заявив один з чиновників ЄС.

Початковий план передбачав спільне фінансування США та ЄС, але Угорщина блокує його реалізацію. Попри це схема за участю США залишається "планом А" для Єврокомісії. Однак, чиновники заявляють, що їм потрібна альтернатива, якщо Будапешт збереже своє вето до виборів у США.

ЄС має розпочати роботу над альтернативою протягом наступних кількох тижнів, оскільки термін дії поточної програми допомоги закінчується наприкінці року.