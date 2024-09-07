ЄС виділяє Франції €300 млн від доходів із заморожених активів РФ: на кошти закуплять зброю для України

Про це повідомило міністерство збройних сил Франції.

Зазначається, що разом з іншими державами-членами ЄС Франція братиме участь у реалізації нового заходу підтримки України. Йдеться про використання близько 1,4 млрд євро з надходжень від російських активів.

Зокрема, кошти підуть на закупівлю боєприпасів, артилерійських систем та протиповітряного обладнання від французьких виробників. Очікується, що до кінця 2024 року Франція поставить відповідну військову допомогу на суму 300 млн євро.

Завдяки цьому фінансуванню у французької промисловості вдасться швидко придбати пріоритетне для України озброєння, зокрема йдеться про боєприпаси, артилерію та протиповітряну оборону.

"Це дозволить наростити виробничі потужності французької промисловості на підтримку України", – зазначили у французькому міністерстві.