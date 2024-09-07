Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ ЄС виділяє Франції €300 млн від доходів із заморожених активів РФ: на кошти закуплять зброю для України

ЄС виділяє Франції €300 млн від доходів із заморожених активів РФ: на кошти закуплять зброю для України

Світлана Кравченко
7 вересня, 2024 субота
08:05
Світ Франція

Європейська комісія у 2024 році виділить Франції 300 мільйонів євро з надходжень від заморожених російських активів. Гроші спрямують на закупівлю озброєння для України

Зміст

Про це повідомило міністерство збройних сил Франції.

Зазначається, що разом з іншими державами-членами ЄС Франція братиме участь у реалізації нового заходу підтримки України. Йдеться про використання близько 1,4 млрд євро з надходжень від російських активів. 

Зокрема, кошти підуть на закупівлю боєприпасів, артилерійських систем та протиповітряного обладнання від французьких виробників. Очікується, що до кінця 2024 року Франція поставить відповідну військову допомогу на суму 300 млн євро.

Завдяки цьому фінансуванню у французької промисловості вдасться швидко придбати пріоритетне для України озброєння, зокрема йдеться про боєприпаси, артилерію та протиповітряну оборону.

"Це дозволить наростити виробничі потужності французької промисловості на підтримку України", – зазначили у французькому міністерстві.

  • Напередодні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з очільником Франції Емманюелем Макроном: серед головних тем, підготовка нового пакета допомоги та спільне виробництво озброєння.
Теги:
ЄС
Франція
Війна з Росією
допомога Україні
Економіка
зброя для України
Читайте також:
Назарій і Дмитро Яремчуки
Автор Дар'я Тарасова
6 вересня, 2024 п'ятниця
"Не такий простий": брати Яремчуки розповіли, яким музикант був батьком
Володимир Путін
Автор Оксана Ліховід
6 вересня, 2024 п'ятниця
Путін уже побачив, що програв Курську операцію, - генерал Маломуж
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
Автор Оксана Ліховід
5 вересня, 2024 четвер
На Лиманському напрямку ворог кидає в штурм професійні спецпідрозділи, - комбат 60-ї ОМБр
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.89
    Купівля 40.89
    Продаж 41.36
  • EUR
    Купівля 45.31
    Продаж 46
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
7 вересня
09:36
Оновлено
безпілотник, дрон
У РФ поскаржилися на атаку дронів: під Воронежем виникла пожежа і детонація на складі боєприпасів
09:18
ппо
Сили ППО за ніч знищили 58 російських "шахедів": деякі полетіли до РФ, Білорусі та ТОТ Луганщини
09:06
Ексклюзив
ЗСУ
Сили оборони повною мірою зупинили просування ворога на Куп'янському напрямку, - комбат 92-ї ОШБр Федоренко
09:05
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія атакує Україну кількома групами БПЛА: у Києві та області впали уламки, у кількох регіонах лунали вибухи
08:56
Радослав Сікорський
Сікорський заявив, що Польща мала б збивати російські ракети над Україною, якби вони загрожували АЕС
08:46
Огляд
Чарівні слова, точка У та козаки з татарами - 5 книг про те, як досягти свого
08:32
ЗСУ
За добу на фронті сталося 187 боєзіткнень: ворог атакує на 12 напрямках
08:00
Анонс
Збірна України, Євро-2024
Україна - Албанія: де та коли дивитись перший матч збірної після Євро-2024
08:00
OPINION
"Пусть думают, что мы более сумасшедшие, чем они"
07:41
Оновлено
обстріл Павлоград
Ракетний удар по Павлограду 6 вересня: загинула людина, кількість постраждалих зросла до 74
07:35
Анонс
Віктор Циганков і Михайло Мудрик, збірна України, Україна
Ліга націй: розклад матчів і трансляцій 7 вересня
07:32
втрати окупантів
Танк, 29 артсистем і 1270 окупантів: що втратила армія РФ за добу на фронті
07:30
Огляд
Микола Точицький
Дипломат та одногрупник Єрмака: що відомо про нового міністра культури та стратегічних комунікацій Миколу Точицького
07:27
НАТО в Іраку
США домовилися з Іраком про виведення військ, – Reuters
06:45
Оновлено
"Буян-М"
Росія утримує у Чорному морі один носій "калібрів", - ВМС
06:40
На фото: Марія Максакова
У РФ відкрили справу проти співачки та ексдепутатки Максакової за заклик підтримувати ЗСУ
06:19
Іран
ISW: Іран надав Росії балістичні ракети, розраховуючи отримати на заміну літаки Су-35
04:59
Китай
Китай скасував процедуру усиновлення китайських дітей за кордоном
03:38
Volkswagen
Завод Volkswagen у Німеччині наполовину скоротить потужності
02:49
Оновлено
Окупанти атакували КАБами Сумщину: є загибла, серед поранених двоє неповнолітніх
02:30
Білий дім
"Означатиме різку ескалацію": у Білому домі прокоментували ймовірну передачу Іраном балістичних ракет Росії
01:28
Стрілянина в школі у США, 4 вересня 2024 року
Стрілянина в США: батька 14-річного підозрюваного заарештували
00:51
Оновлено
Андрій Сибіга
Новообраний очільник МЗС України Сибіга провів розмови з Боррелем, Блінкеном, а також главами МЗС низки країн
00:44
Віктор Медведчук та Оксана Марченко
Частину колекції годинників Медведчука продали на аукціоні, серед них - із зображенням Оксани Марченко
00:15
"ГУРКІТ на болотах": до дня ГУР запустили fun-гру для збору коштів на дрон "Маґура"
00:04
Оновлено
Кіліан Мбаппе, збірна Франції, Ліга націй
Італія несподівано перемогла Францію у Лізі націй. Результати усіх матчів 6 вересня
2024, п'ятниця
6 вересня
23:56
Інфографіка
Збірна України з плавання, естафета, Паралімпіада-2024
Паралімпіада-2024: який вигляд має медальний залік після 9-го дня Ігор
23:41
Курська АЕС
"Україна завдає багаторазових ударів у напрямку Курської АЕС": російські фейки за 6 вересня
23:18
Ексклюзив
Відучора в нас уряд "Слуг Народу" й ОПЗЖ, - політик Луценко
23:15
Оновлено
на фото ситуація на фронті
Від початку доби на фронті відбулося 165 боєзіткнень, 45 разів ворог штурмував на Покровському напрямку
23:06
На кінофестивалі в Торонто планують представити пропагандистську стрічку Russians at war: генконсул України Ніколенко закликав скасувати показ
22:33
Оновлено
Президент України Володимир Зеленський
Путін – убивця, мета Курської операції та план миру: Зеленський виступив на міжнародному форумі "Амброзетті" в Італії
22:25
Олександр Сирський
Підсумували роботу за місяць: Сирський провів нараду з командирами підрозділів безпілотних ударних систем
22:23
Україна (U-21), молодіжна збірна України
Українська молодіжка перемогла Сербію у відборі на Євро-2025
21:57
Зеленський в Італії зустрівся з делегацією конгресу США
21:49
Ексклюзив
Андрій Єрмак
Єрмак заслав в уряд дуже довірену особу, яка, ймовірно, може обійняти посаду прем'єра: політик Луценко про вірогідну відставку Шмигаля
21:49
Павло Дуров
Компанії, що інвестували в криптовалюту Дурова, пов'язані з вивезенням ресурсів з окупованого Донбасу, - ЗМІ
21:41
Іран
США повідомили союзників, що Іран надіслав балістичні ракети РФ, - WSJ
21:36
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Обіцянки з "Рамштайну-24", нові ракети від США та бої на Курахівському напрямку. Колонка Сергія Згурця
21:33
Зенітний ракетний комплекс HAWK українських військових
Іспанія негайно відправить Україні батарею комплексу ППО HAWK
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV