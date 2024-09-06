Підготовка нового пакета допомоги та спільне виробництво озброєння: Зеленський провів розмову з Макроном
У четвер, 5 вересня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з очільником Франції Емманюелем Макроном: серед головних тем, підготовка нового пакета допомоги та спільне виробництво озброєння
Про це Зеленський повідомив у telegram.
Президент зазначив, що привітав Макрона з призначенням нового прем'єра Мішеля Барньє. Водночас очільник Франції висловив співчуття у зв’язку з російськими ударами по Львову, Полтаві та інших містах і громадах України.
"Напередодні засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" обговорили продовження оборонної співпраці, підготовку нового пакета військової допомоги від Франції, а також можливість спільного виробництва деяких видів озброєння. Вкотре наголосив: нам украй потрібен дозвіл партнерів бити по аеродромах, із яких злітають носії КАБів і ракет, тож ми розраховуємо на єдність союзників у цьому питанні", - зазначив Зеленський.
За його словами, він також розповів Макрону про основні потреби України, зокрема в системах ППО, РЕБ, бронетехніці та артилерії. Вони також домовилися про додаткові розмови, які стосуватимуться реалізації двосторонньої безпекової угоди та механізму Ukraine Security Compact.
"Україна цінує підтримку з боку Франції в захисті життів наших людей і сподівається на подальшу взаємодію, як змусить відповісти країну-терориста за її злочини", - підсумував Зеленський.
- Раніше міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню: основною темою розмови стало зміцнення оборонної співпраці.
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