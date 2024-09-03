Зміцнення оборонної співпраці та посилення ППО: Умєров зустрівся з міністром збройних сил Франції Лекорню

Про це Умєров повідомив у facebook.

Він розповів, що у склад делегації, яка брала участь у зустрічі з Лекорню, увійшли заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-майор Володимир Горбатюк, начальник Головного управління логістики Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Микола Шевцов та заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Олександр Балануц. За словами Умєрова, вони обговорили "низку важливих питань".

"Основна увага нашого діалогу була спрямована на зміцнення оборонного співробітництва та координацію зусиль у протидії російській агресії", - наголосив міністр оборони.

Вказано, що Лекорню детально поінформували про поточну оперативну ситуацію на полі бою та критичні потреби українських військових. Уморов зазначив, що пріоритетом України є засоби протиповітряної оборони та ракети до них. Крім того, особливо важливим є розширення далекобійних можливостей України.

"Серед інших критично важливих пріоритетів - бойові літаки, засоби радіоелектронної боротьби, безпілотні літальні апарати, артилерія та боєприпаси. Окремо ми приділили увагу розвитку співробітництва між українською та французькою оборонними індустріями. Обговорили створення спільних підприємств та співфінансування виробництв. Маємо конкретні проєкти, план дій та терміни виконання. Наші команди вже активно працюють над цим", - додав Умєров.