Мокрий сніг, дощ та рвучкий вітер: прогноз погоди в Україні на 25 січня від Наталки Діденко

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Практично у всіх регіонах України завтра пройдуть мокрий сніг та дощ. Також ускладниться ситуація на дорогах - буде слизько, мокро, калюжі можуть прикривати тонкий підступний льодок.

Посилить відчуття некомфортної погоди поривчастий західний та південно-західний вітер, подекуди може рвонути до 15-18 метрів за секунду.



Водночас температура повітря і вночі, і вдень в усіх областях триматиметься близько 0 °C. Традиційно тепліше буде вдень на півдні - до +2...+7 °C, а найближчої ночі ще поморозить у східних областях: там температура опуститься до -3...-6 °C.

Погода у столиці

У Києві 25 січня також очікується дощ та мокрий сніг. Це спричинить погіршення видимості на дорогах. Крім того, у столиці буде рвучкий західний вітер.

Вночі температура повітря становитиме близько 0 °C, а вдень підійметься до +1...+3 °C.

Прогноз на найближчі дні

Найближчими днями в Україні переважатиме тепла погода з опадами.

У неділю, 28 січня, очікується похолодання, а з 2-го лютого - знову потепління.