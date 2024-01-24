Мокрий сніг, дощ та рвучкий вітер: прогноз погоди в Україні на 25 січня від Наталки Діденко
У четвер, 25 січня, Україну накриє північний циклон з атмосферними фронтами, що спричинять вологість повітря та опади у вигляді мокрого снігу й дощів
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Практично у всіх регіонах України завтра пройдуть мокрий сніг та дощ. Також ускладниться ситуація на дорогах - буде слизько, мокро, калюжі можуть прикривати тонкий підступний льодок.
Посилить відчуття некомфортної погоди поривчастий західний та південно-західний вітер, подекуди може рвонути до 15-18 метрів за секунду.
Водночас температура повітря і вночі, і вдень в усіх областях триматиметься близько 0 °C. Традиційно тепліше буде вдень на півдні - до +2...+7 °C, а найближчої ночі ще поморозить у східних областях: там температура опуститься до -3...-6 °C.
Погода у столиці
У Києві 25 січня також очікується дощ та мокрий сніг. Це спричинить погіршення видимості на дорогах. Крім того, у столиці буде рвучкий західний вітер.
Вночі температура повітря становитиме близько 0 °C, а вдень підійметься до +1...+3 °C.
Прогноз на найближчі дні
Найближчими днями в Україні переважатиме тепла погода з опадами.
У неділю, 28 січня, очікується похолодання, а з 2-го лютого - знову потепління.
- Днем раніше, 24 січня, у більшості регіонах України прогнозувалася досить тепла погода, лише на сході - морози. Крім того, у деяких областях падатиме мокрий сніг і дощ.
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