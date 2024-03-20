МОН призупиняє процес об’єднання вишів на період вступної кампанії

Про це він повідомив у Facebook.

Очільник МОН нагадав, що 14 березня стартувала реєстрація на цьогорічний національний мультипредметний тест (НМТ). Основна сесія тестування відбуватиметься з 14 травня по 25 червня. Далі розпочнеться вступна кампанія.

"Ми розуміємо, що і вступники, і заклади освіти вже активно до неї готуються. Тож вирішили у цей період не пропонувати на розгляд уряду зміни у мережі ЗВО, крім тих, що вже перебувають на погодженні у ЦОВВ (центральні органи виконавчої влади – ред.)", - розповів Лісовий.

За його словами, йдеться про три проєкти розпоряджень, що стосуються об’єднань ЗВО у Львові, Кривому Розі та Дніпрі.



Також міністр зазначив, що протягом наступних кількох місяців МОН працюватиме над розробкою плану розвитку окремих об’єднаних університетів і всієї мережі закладів вищої освіти у майбутньому.