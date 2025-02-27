Московити потирають руки, бо через санкції Порошенко не може спрямувати на армію мільярди гривень, - Синютка

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Сьогодні мова йде не стільки про Порошенка, хоча щодо нього було вчинено неконституційно і незаконно. Бо документ, який був оприлюднений, відрізнявся від того документа, який спочатку з'явився в указі президента. Я переконаний, що якщо не у Верховному суді, то в Європейському суді з прав людини ці санкційні рішення точно будуть скасовані", - зауважив Синютка.

За словами народного депутата, важливо, щоб суспільство продемонструвало владі, що не можна діяти незаконними методами. Сьогодні мова йде про те, що якщо влада таким чином "знесе" Порошенка, тоді точно в країні не буде жодного бізнесмена, не буде людей, які можуть відчувати себе спокійно, знаючи, що живуть у захищеній Конституцією та законами Україні.

"Московити вже потирають руки, бо мільярди гривень, які Порошенко скеровує на армію, сьогодні припинилися, бо в нього арештували рахунки та інші можливості фінансувати армію. Наразі мова йде про те, що влада розпочне внутрішнє протистояння всередині країни, створюючи внутрішній фронт. Бо знаєте, що сталося після введення санкцій проти Порошенка? ЄС призупинив першу процедуру перемовин на нашому шляху від декларації до реального членства в Євросоюзі. Тобто це насправді дуже і дуже небезпечний прецедент, який відбувся в Україні", - наголосив Синютка.

Що передувало

Президент України Володимир Зеленський 13 лютого ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти п'ятого президента України Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго, Геннадія Боголюбова та Віктора Медведчука. Порошенко назвав рішення РНБО "антиконституційним та політично вмотивованим".