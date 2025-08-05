"Можете попросити дати "Котика" чи "Цуценятко": Укрпошта почала продавати коробки із зображенням тварин
Укрпошта почала продавати коробки із зображенням звірят, аби підтримати рідкісних тварин, які страждають через війну
Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.
Нову серію коробок запустили в колаборації з UAnimals.
На думку Смілянського, нові коробки сподобаються і любителям тварин, і тим, хто не любить англіцизми.
"Тепер замість того, щоб казати "Дайте мені коробку М чи L", ви можете попросити дати "Котика" чи "Цуценятко" або, наприклад, "Камбалу", якщо треба запакувати книжку чи ноутбук", - написав гендиректор компанії.
За його словами, є коробки всіх розмірів.
"За QR-кодом ви можете дізнатися, як підтримати рідкісних тварин, які страждають через війну, а собі підняти настрій, відправляючи свої посилки в позитивних коробках. Від сьогодні вони доступні в наших відділеннях", - повідомив Смілянський.
Принагідно він зазначив, що в липні Укрпошта доставила 98% посилок своєчасно.
- Минулого тижня росіяни атакували дроном автівку Укрпошти на Сумщині, внаслідок чого постраждали двоє людей.
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