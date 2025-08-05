"Можете попросити дати "Котика" чи "Цуценятко": Укрпошта почала продавати коробки із зображенням тварин

Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

Нову серію коробок запустили в колаборації з UAnimals.

На думку Смілянського, нові коробки сподобаються і любителям тварин, і тим, хто не любить англіцизми.

"Тепер замість того, щоб казати "Дайте мені коробку М чи L", ви можете попросити дати "Котика" чи "Цуценятко" або, наприклад, "Камбалу", якщо треба запакувати книжку чи ноутбук", - написав гендиректор компанії.

За його словами, є коробки всіх розмірів.

"За QR-кодом ви можете дізнатися, як підтримати рідкісних тварин, які страждають через війну, а собі підняти настрій, відправляючи свої посилки в позитивних коробках. Від сьогодні вони доступні в наших відділеннях", - повідомив Смілянський.

Принагідно він зазначив, що в липні Укрпошта доставила 98% посилок своєчасно.