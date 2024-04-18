Можливий мокрий сніг: Наталка Діденко розповіла, де 19 квітня ймовірні опади, а де - заморозки
Дощовий циклон та атмосферні фронти почнуть зсуватися з території України у п'ятницю, 19 квітня. Втім у західних та північних областях все ще можливі опади
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
За прогнозами Діденко, 19 квітня опади найбільш ймовірні у західних, північних областях та на Вінниччині. Зважаючи на холодну погоду, мокрий сніг можливий не лише в Карпатах, а й на рівнині. У решті регіонів України істотних опадів не буде. Крім того, очікується вітер західного напрямку, поривчастий, до сильного.
Якою буде температура
На сході, півдні та на Дніпропетровщині температура повітря знизиться до +13...+18 °C, а на півночі, заході та в більшості центральних областей буде холодно: +8...+12 °C.
Погода в столиці
У Києві 19 квітня очікується близько +8 °C. Подекуди можливий дощ, західний вітер буде сильним.
Що чекати далі
Найближчої ночі в західних областях, а в ніч на 20 квітня в більшості областей України, окрім південної частини, передбачаються заморозки. А вже згодом температура повітря почне підвищуватися.
- 10 квітня у Києві зафіксували три температурні рекорди. Минуле максимальне значення температури повітря для цього дня було перевищене на 1,3 °C.
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