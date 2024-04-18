Можливий мокрий сніг: Наталка Діденко розповіла, де 19 квітня ймовірні опади, а де - заморозки

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За прогнозами Діденко, 19 квітня опади найбільш ймовірні у західних, північних областях та на Вінниччині. Зважаючи на холодну погоду, мокрий сніг можливий не лише в Карпатах, а й на рівнині. У решті регіонів України істотних опадів не буде. Крім того, очікується вітер західного напрямку, поривчастий, до сильного.

Якою буде температура

На сході, півдні та на Дніпропетровщині температура повітря знизиться до +13...+18 °C, а на півночі, заході та в більшості центральних областей буде холодно: +8...+12 °C.

Погода в столиці

У Києві 19 квітня очікується близько +8 °C. Подекуди можливий дощ, західний вітер буде сильним.

Що чекати далі

Найближчої ночі в західних областях, а в ніч на 20 квітня в більшості областей України, окрім південної частини, передбачаються заморозки. А вже згодом температура повітря почне підвищуватися.