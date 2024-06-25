"Можу тільки вітати роботу ДБР": нардепка Кравчук про оголошення підозри Тищенку

Таку думку вона висловила в етері Еспресо.

"Тищенко не є членом нашої фракції. Я з ним не спілкуюсь, то багато деталей розповісти не можу. Він давно не член нашої фракції. Якщо я не помиляюсь, то вже майже півтора року. Зараз він не має жодного відношення до партії “Слуга Народу", - пояснила Кравчук.

Нардепка додала, що в парламенті було ініційоване звернення до міністра МВС щодо дій Миколи Тищенка.

"Втім, звичайно ми були обурені й стежили за тим, що відбулось у Дніпрі. Особисто я підписувала звернення до міністра внутрішніх справ щодо цього інциденту. Саме тому, я можу тільки вітати роботу ДБР, яке займається тим, чим має займатись", - додала вона.