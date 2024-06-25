"Можу тільки вітати роботу ДБР": нардепка Кравчук про оголошення підозри Тищенку
Народна депутатка Євгенія Кравчук вважає, що Микола Тищенко має відповідати перед законом за свої дії в Дніпрі
Таку думку вона висловила в етері Еспресо.
"Тищенко не є членом нашої фракції. Я з ним не спілкуюсь, то багато деталей розповісти не можу. Він давно не член нашої фракції. Якщо я не помиляюсь, то вже майже півтора року. Зараз він не має жодного відношення до партії “Слуга Народу", - пояснила Кравчук.
Нардепка додала, що в парламенті було ініційоване звернення до міністра МВС щодо дій Миколи Тищенка.
"Втім, звичайно ми були обурені й стежили за тим, що відбулось у Дніпрі. Особисто я підписувала звернення до міністра внутрішніх справ щодо цього інциденту. Саме тому, я можу тільки вітати роботу ДБР, яке займається тим, чим має займатись", - додала вона.
- 25 червня генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив про підозру чинному народному депутату України Миколі Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі
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