МВС закликало українців повідомляти про корупцію у сервісних центрах у чат-бот або на гарячу лінію

Про це інформує міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, Міністерству важливо повністю реалізувати реформу Сервісних центрів МВС, тож там пропонують громадянам долучитися до покращення роботи центрів.

"Якщо ви стали свідками корупційних проявів або ж від вас вимагають хабар за послуги, повідомляйте про це на чат-бот та гарячу лінію. Оперативники внутрішньої безпеки Національної поліції реагуватимуть невідкладно", - повідомив Клименко.

Зокрема, можна повідомити про вимагання хабаря за іспит, за місце в електронній черзі, за державну послугу або про будь-який інший корупційний прояв.

"Наші цілі незмінні: мінімум бюрократії, висока якість послуг, швидкість та комфорт для населення. І головне – недопущення будь-яких корупційних проявів", - наголосив голова МВС.

Телефон гарячої лінії: +38 050 352 72 77. Чат-бот Telegram: @dvb_np_bot