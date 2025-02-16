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На Черкащині рятувальники зняли трьох людей з дрейфуючої крижини

Катерина Ганжа
16 лютого, 2025 неділя
13:43
Суспільство

У неділю, 16 лютого, на Черкащині рятувальники зняли трьох людей із крижини, яка відкололась і дрейфувала на Дніпрі

Зміст

Про це інформує ДСНС України. 

Інцидент стався неподалік села Топилівка. На відколотій крижині опинилися троє людей – 14-річний підліток і двоє дорослих (21 та 41 рік). Відстань до берега становила близько 200 метрів.

"Рятувальники оперативно прибули до місця події і за допомогою спеціального обладнання зняли людей з крижини та доставили їх на берег", - повідомили в ДСНС. 

Фото: ДСНС України

Вже на березі людей оглянули медики. 

Зазначимо, що це не перший інцидент, який стався на кризі останнім часом. 

  • У Великоолександрівській громаді на Херсонщині в четвер, 13 лютого, п'ятеро дітей провалилися під кригу. Двох дівчат змогли витягнути. Вже вночі водолази ДСНС виявили тіла двох загиблих дітей.
  • Також на Волині двоє дівчат провалилися під кригу, коли каталися на ковзанах. 
  • На Одещині рятувальники дістали з води трьох загиблих підлітків, які 15 лютого провалилися під кригу. Також у Кременчуці 14 лютого двоє дітей провалилися під кригу – місцеві зуміли витягнути їх на берег.
Теги:
Новини
Україна
Черкащина
ДСНС
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