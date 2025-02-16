На Черкащині рятувальники зняли трьох людей з дрейфуючої крижини

Про це інформує ДСНС України.

Інцидент стався неподалік села Топилівка. На відколотій крижині опинилися троє людей – 14-річний підліток і двоє дорослих (21 та 41 рік). Відстань до берега становила близько 200 метрів.

"Рятувальники оперативно прибули до місця події і за допомогою спеціального обладнання зняли людей з крижини та доставили їх на берег", - повідомили в ДСНС.

Фото: ДСНС України

Вже на березі людей оглянули медики.

Зазначимо, що це не перший інцидент, який стався на кризі останнім часом.