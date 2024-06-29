На Чернігівській ТЕЦ сталась пожежа. Деталі

Про це повідомляє "Суспільне Чернігів".

На Чернігівській ТЕЦ сталося загоряння трансформатора струму. Пожежа розпочалась після 22:00.

"Попередньо було коротке замикання, було виведено з ладу обладнання. Це не дуже серйозне обладнання, але викликали рятувальників. Загоряння вже ліквідовано. Зараз персонал займається введенням в роботу станції", - розповів представник КП "Теплокомуненерго" Олексій Щербина.

За словами Щербини, обладнання було пошкоджено ще у 2022 році.

"Можливо також займання викликане тим, що перенапруження в мережі. Площа горіння три на три метри. Було загоряння саме на обладнанні. Це трансформатор струму, станом на зараз здійснюється перемикання", - йдеться у повідомленні.

Ближче до 21:00 пожежу ліквідували. Станція поки не працює, її запустять у роботу приблизно через дві години.