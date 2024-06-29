На Чернігівській ТЕЦ сталась пожежа. Деталі
Ввечері суботи, 29 червня, на території Чернігівської ТЕЦ сталась пожежа
Про це повідомляє "Суспільне Чернігів".
На Чернігівській ТЕЦ сталося загоряння трансформатора струму. Пожежа розпочалась після 22:00.
"Попередньо було коротке замикання, було виведено з ладу обладнання. Це не дуже серйозне обладнання, але викликали рятувальників. Загоряння вже ліквідовано. Зараз персонал займається введенням в роботу станції", - розповів представник КП "Теплокомуненерго" Олексій Щербина.
За словами Щербини, обладнання було пошкоджено ще у 2022 році.
"Можливо також займання викликане тим, що перенапруження в мережі. Площа горіння три на три метри. Було загоряння саме на обладнанні. Це трансформатор струму, станом на зараз здійснюється перемикання", - йдеться у повідомленні.
Ближче до 21:00 пожежу ліквідували. Станція поки не працює, її запустять у роботу приблизно через дві години.
- У суботу, 11 травня, співробітники Головного управління ДСНС України у Чернігівській області врятували лося, який впав до каналу ТЕЦ і не міг вибратись самостійно.
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