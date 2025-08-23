На День Незалежності в Києві не працюватиме станція метро "Майдан Незалежності": але лише до обіду

Про це повідомило Комунальне підприємство "Київський метрополітен", інформує Київська міська рада.

У неділю, 24 серпня, з 5:38 до 11:00, станція "Майдан Незалежності" буде зачинена для входу та виходу пасажирів. Це обмеження запроваджується з метою організації святкових заходів на центральній площі столиці.

Пересадковий вузол "Майдан Незалежності" – "Хрещатик" працюватиме у штатному режимі. У разі повітряної тривоги станція буде відкрита як укриття.

У метрополітені закликали киян завчасно враховувати зміни та планувати маршрути.