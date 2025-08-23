Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство На День Незалежності в Києві не працюватиме станція метро "Майдан Незалежності": але лише до обіду

На День Незалежності в Києві не працюватиме станція метро "Майдан Незалежності": але лише до обіду

Марія Науменко
23 серпня, 2025 субота
14:35
Суспільство Майдан Незалежності

У зв'язку з проведенням державних урочистостей з нагоди 34-ї річниці Незалежності України, київська станція метро "Майдан Незалежності" тимчасово не працюватиме

Зміст

Про це повідомило Комунальне підприємство "Київський метрополітен", інформує Київська міська рада.

У неділю, 24 серпня, з 5:38 до 11:00, станція "Майдан Незалежності" буде зачинена для входу та виходу пасажирів. Це обмеження запроваджується з метою організації святкових заходів на центральній площі столиці.

Пересадковий вузол "Майдан Незалежності" – "Хрещатик" працюватиме у штатному режимі. У разі повітряної тривоги станція буде відкрита як укриття.

У метрополітені закликали киян завчасно враховувати зміни та планувати маршрути.

  • У суботу, 23 серпня, в місті Буча, що пережило жахіття окупації на початку повномасштабного вторгнення, урочисто підняли синьо-жовтий стяг з нагоди Дня Державного прапору.
Теги:
Новини
Україна
День Незалежності
новини Києва
Читайте також:
Сергій Лавров
Автор Юлія Юліна
21 серпня, 2025 четвер
Лавров заявив, що РФ відкидає гарантії безпеки для України, й назвав умову, за якої Путін зустрінеться з Зеленським
Карта бойових дій за 15-22 серпня
Автор Богдан Бачинський
22 серпня, 2025 п'ятниця
Карта бойових дій за період 15-22 серпня: на фронті розпочався бій резервів, який вирішить долю Добропілля і Покровська
Автор Михайло Самусь
21 серпня, 2025 четвер
Як корпусна система починає працювати під Покровськом. Що далі?
Київ
+19.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.57
  • EUR
    Купівля 47.72
    Продаж 48.41
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
23 серпня
16:08
OPINION
блог Сергій Кузан
В Європі є лише одна армія, яка знає, як воювати – і це українська
16:02
Оновлено
Під час виконання бойового завдання загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Сергій Бондарь
15:42
Хмарна погода
Температура повітря спекою не дошкулятиме: синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду на День Незалежності
15:17
На Донеччині загинула 69-річна волонтерка з Великої Британії: її тіло не можуть вивезти із зони бойових дій
15:04
Ексклюзив
Україна українці
Стан українського суспільства зараз – дезорієнтація, - аналітик Бєлєсков
14:03
OPINION
Під гарантіями безпеки можна розуміти все що завгодно
13:49
Володимир Зеленський на День Державного прапора (23.08.2025)
Зеленський на День Прапора: "Ми свою землю не подаруємо окупанту"
13:13
Ексклюзив
ЗСУ прапор
Опір українців агресії РФ для багатьох політиків Європи є проблемою, - політолог Магда
13:00
Інтерв’ю
Микола Бєлєсков: Росія досі грає на виснаження, а Захід не показує готовності до довгої конфронтації
12:51
Росія атакувала Україну ударними дронами: на Дніпровщині загинув чоловік, є поранені, в Києві впав дрон
12:39
Китай
Китай готовий відправити миротворців в Україну, але є умова, - Welt
12:03
Ексклюзив
телефон
На ТОТ росіяни активно впроваджують власний месенджер, який може неконтрольовано вмикати камеру, - журналістка Вірлич
12:03
Партнерський матеріал
Кожен четвертий українець користується криптовалютою: як навчає Financial Freedom Academy. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьба триває"
12:00
OPINION
Трамп має бути на зустрічі Зеленського з Путіним
11:40
МЗС Латвії підсвітили синьо-жовтими кольорами з нагоди державних свят в Україні
11:31
Інтерв’ю
На фото: залишки російської військової техніки на вулицях Бучі, березень 2022 року
Аркадій Міл-Ман, Семен Гольдін: історія насильства російського солдата — від єврейських погромів до Бучі
11:28
Ексклюзив
У Бучі з нагоди Дня прапора підняли синьо-жовтий стяг
У Бучі з нагоди Дня прапора підняли синьо-жовтий стяг: гімн заспівав Тарас Тополя
10:22
Ексклюзив
Трамп і Путін
Путін кожного разу просто виставляє Трампа дурнем, - Рибачук
10:10
Кіт Келлог
Келлог прибуде до України з дводенним візитом, - ЗМІ
10:00
OPINION
Чому Зеленський і Путін не зустрінуться найближчим часом
09:35
Ексклюзив
Двостороння зустріч Путіна і Зеленського навряд чи буде драматичною, - Болтон
09:32
Intel
США придбали 10% акцій Intel: деталі угоди
09:15
Без обшуків та в діалозі: чого очікує легальний бізнес від нового директора БЕБ
09:12
сили ППО
Сили ППО знешкодили 36 з 49 БПЛА, якими РФ атакувала Україну вночі 23 серпня
08:28
Оновлено
війна з Росією
Протягом минулої доби на фронті відбулось 143 бої: найгарячіше на Покровському напрямку
08:16
Огляд
Мобілізована нація, інструкція до успіху й останній потяг на Захід – 5 книг, де переосмислюють досвід
08:04
OPINION
Переговори США-Китай. Чи готова Україна до них?
07:36
втрати окупантів
За добу війни армія РФ втратила 5 танків, 23 артсистеми та 840 військових
07:35
Аналітика
Від Пакту Молотова-Ріббентропа до "Пакту Трампа-Путіна": чи повториться поділ Європи, який принесе ще більшу війну
07:00
Інтерв’ю
"На нас йшли цілими натовпами зеки, а слідом заходили вагнерівці": історія бійця прикордонного загону "Шквал" Володимира Бердаля
00:31
Трамп і Путін
"Дуже мило, що мені надіслали це": Трамп показав фото з Путіним та сказав, що він може приїхати на Чемпіонат світу з футболу до США
2025, п'ятниця
22 серпня
23:45
Олег Дорощук, стрибки у висоту
Олег Дорощук здобув "золото" на етапі Діамантової ліги у стрибках у висоту
22:54
Білорусь
МЗС застерігає Білорусь не наближатися до кордонів України на тлі військових навчань з РФ
22:23
Оновлено
Північний потік-2
Українець, якого в Італії затримали за підозрою у причетності до підриву "Північних потоків", відмовився від екстрадиції до Німеччини
22:12
Дональд Трамп і Джон Болтон
ФБР провело обшуки в ексрадника Трампа з нацбезпеки Болтона, - New York Post
22:00
Естонія
Естонія готова в межах гарантій безпеки відправити роту військових в Україну, - премʼєр Міхал
21:45
премія "Оскар"
За участь у відборі на Премію "Оскар" змагаються 8 українських фільмів: перелік
21:37
Ексклюзив
Дональд Трамп
Болтон: Амбіція Трампа - Нобелівська премія миру, його цікавить укласти угоду, незважаючи на умови
21:18
Дональд Трамп
"Величезні санкції і тарифи або скажемо, що це ваша війна": Трамп пообіцяв упродовж двох тижнів ухвалити важливе рішення щодо РФ та України
21:03
Огляд
Одне ціле
Секрет "Трьох": що подивитися на вихідних
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV