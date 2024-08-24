На Донеччині дистанційно працюватимуть 410 шкіл і дитсадків у новому навчальному році, - ОВА
У новому навчальному році у Донецькій області функціонуватимуть 254 заклади загальної середньої освіти та 156 – дошкільної освіти. Навчання відбуватиметься у дистанційному форматі
Про це повідомила директорка департаменту освіти та науки Донецької ОВА Тетяна Сідашева, передає Укрінформ.
За її словами, у навчальних закладах загалом орієнтовно навчатимуться понад 80 тис. дітей.
"З початком нового навчального року будуть працювати 254 заклади загальної середньої освіти, в яких орієнтовно навчатимуться 80 000 учнів, а також 156 закладів дошкільної освіти, в яких будуть здобувати освіту 6 300 вихованців", - розповіла Сідашева.
Також вона наголосила, що всі заклади освіти на Донеччині продовжуватимуть працювати в дистанційному форматі через небезпеку бойових дій.
До початку повномасштабної війни, зокрема у 2021/2022 навчальному році, у Донецькій області здобували освіту 168 тис. українських учнів.
- 13 серпня Кабінет міністрів затвердив експериментальний проєкт щодо створення захищених просторів у школах без укриттів, аби діти могли навчатися офлайн.
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